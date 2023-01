Pro oba soupeře se jednalo o mimořádně důležitý duel z hlediska boje o záchranu i případné účasti v předkole play off, kam si zajistí postup nejlepší dvanáctka. A českobudějovický tým z něj měl vytěžit víc než jen jeden bod.

Soupeře přestřílel (31:21) a především ve druhé části byla jeho převaha více než citelná (střely na branku 15:4 v jeho prospěch). „Druhá třetina nás mrzí. Vytvořili jsme si v ní hodně šancí, ale bohužel jsme je neproměnili,“ litoval trenér Motoru David Čermák. „Dlouho byl stav 0:0 a bylo jasné, že rozhodne jeden gól. Brankové příležitosti byly na obou stranách. Litvínov proměnil dvě penalty, my bohužel jenom jednu,“ zhodnotil duel.

Jeho protějšek Karel Mlejnek byl pochopitelně o něco spokojenější. „Pro oba týmy se jednalo o hodně důležité utkání a odpovídala tomu i značná nervozita v první třetině,“ všiml si. „Ve druhé třetině jsme tahali jednoznačně za kratší konec. Díky brankáři Zajíčkovi a obětování se našich hráčů jsme to ustáli. Třetí část byla opět hodně nervózní a bylo to opravdu o jediné brance. Čekal jsem, že v průběhu šedesáti minut na jedné či druhé straně padne. Nestalo se, a že jsme si vzali druhý bod za nájezdy, za to jsme samozřejmě rádi,“ neskrýval. „V konečné tabulce se každý bod bude počítat,“ dobře ví.

V pořadí extraligy si oba soupeři své postavení prohodili. Litvínov se posunul díky lepšímu skóre na dvanácté místo, které ještě zajišťuje účast v předkole play off, Motor je hned za ním. „Na naší pozici se ni nemění. Jde o to zvládat hlavně zápasy s našim nejbližšími konkurenty a hlavně být kompletní,“ přeje si Mlejnek.

Stejně jako Verva mají Jihočeši na poslední Kladno sedmibodový náskok. „To není nic. To jsou dva zápasy a jsou za námi. Rozhodně nám to nedává žádný klid,“ rezolutně Čermák odmítne. „Samozřejmě se díváme hlavně pod sebe,“ podotkne.

V úterý končí přestupní termín. Do Motoru se z Jihlavy vrátil zkušený útočník Tomáš Čachotský, z Brna dorazil Adam Raška. „Není reálné, aby ještě někdo přišel,“ konstatuje kouč Jihočechů.