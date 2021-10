V úvodní čtvrtině posbíral českobudějovický tým ve čtrnácti odehraných zápasech třiadvacet bodů. „S tímto počtem jsme maximálně spokojeni,“ ujistí asistent trenéra Patrik Martinec. „Člověk chce samozřejmě vyhrát každý zápas, ale třiadvacet bodů za čtvrtinu je slušný počet. Musíme být nohama na zemi,“ dodá.

Jeho týmu malinko chybí stabilnější výkony. Povedené zápasy se často střídají s těmi méně povedenými. „Lépe se nám hraje proti týmům, které chtějí hrát hokej. Horší je to proti soupeřům, kteří víc brání, nahazují puky a jsou brusliví. S těmi máme problémy,“ připouští.

V neděli slavil Motor výhru nad Hradcem Králové (4:3) a pro Patrika Martince měl zápas pikantní příchuť v tom, že jako hlavní kouč vede Východočechy jeho bratr Tomáš. „Po zápase jsme si promluvili, brácha byl zklamaný, že nevyhráli, ale žádné hecování neprobíhalo,“ odmítne. „Mě potěší každá výhra, ať je to proti komukoliv,“ s úsměvem dodá.

V pátek nastoupí Motor proti Třinci, což je soupeř z nejtěžších, ale na druhou stranu splňuje podmínku, že chce především hrát hokej. „Je to tak. Mohl by to být pěkný zápas. Třinec vede ligu a jeho kvalita je obrovská,“ uznává.

První letošní vzájemný duel ve Slezsku vyzněl jednoznačně pro Oceláře, kteří vyhráli 4:0 a hosté vyslali na jejich branku pouhých čtrnáct střel. „Vybavuji si, že jsme v první deseti minutách dostali dva góly po našich individuálních chybách. Tím, že jsme nedali kontaktní branku, tak už se nám pak nepodařilo vrátit do zápasu. Ale utkání se zlomilo až v poslední třetině třetím gólem domácích. Do té doby jsme pořád byli na dostřel,“ vzpomíná Martinec na první duel letošní sezony.

Jako větší problém se jeví početná marodka týmu. Hlavně v útočných řadách, kde chybí hned čtyři hráči základní sestavy. Nejblíže návratu je Martin Beránek, proti Třinci však ještě také určitě hrát nebude. U jeho dalších spoluhráčů to moc slibné není. Matěj Toman má zlomenou ruku a Matouš Venkrbec problémy s kolenem. „Toman bude pryč tak do února, Venkrbec do ledna,“ smutně kouč konstatuje.

Na ledě už trénuje Michal Vondrka, ale stále ještě nemůže absolvovat osobní souboje. „Se zraněným ramenem nešel na operaci a uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet. Není dobrá prognóza, kdy by se kluci mohli začít vracet do hry,“ posteskne si.

V nouzi zaskočil v útoku obránce Ondřej Slováček a vypomohl i Jiří Novotný, který jinak už ukončil profesionální kariéru. „S Jirkou jsme domluveni zatím jen na Třinec, ale je perfektní, že nám pomáhá. Byly bychom rádi, kdyby s námi byl co nejdéle. Ale to je na něm.“

Ve Slavii skončil Albert Michnáč, což je kmenový hráč Motoru. Na jihu Čech s ním ale nepočítají. „Neuvažujeme o něm z výkonnostních důvodů,“ má českobudějovický asistent jasno.

Mimo hru je i druhý gólman Jan Strmeň. „Měl prasklou čelist, takže po tréninku si jenom chodí zabruslit, aby se udržoval v kondici. U něj to bohužel vypadá také na delší dobu,“ nemá Martinec moc pozitivních informací.