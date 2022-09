Zatímco po sportovní stránce byl loňský ročník mimořádně úspěšný, po té ekonomické naopak hodně složitý. „Před minulou sezonou jsme říkali, že nás čeká těžký rok. A těžký rok to skutečně byl. Končili jsme ho se ztrátou sedm milionů korun, ale předpokládaná suma byla milionů deset, takže to ještě nedopadlo úplně nejhůř,“ konstatoval generální manažer klubu Stanislav Bednařík. „Mládež končila se ztrátou 1,6 milionu,“ dodal.

Příjmy činily 87 milionů korun, což bylo o něco více než před rokem. „Co se týká áčka, tak ztráty sanujeme z účtu nerozdělených zisků z minulých let. Mládež jsme vykryli z rezervního fondu,“ vysvětlil. „Máme před sebou podzim, kdy nás opět může zasáhnout covid, který nás v minulých letech stál desítky milionů korun. Čeká nás energetická krize, inflace. Není to nic veselého,“ je si dobře vědom.

Do nové sezony jde klub s předpokládaným rozpočtem 125 milionů korun, z čehož připadá zhruba 100 milionů na první tým a zbývajících 25 na mládež. „V letošním roce počítáme u áčka se ztrátou čtyři miliony korun a u mládeže tři miliony. Opět počítáme s tím, že ztrátu budeme řešit u áčka z fondu nerozdělených zisků a u mládeže z rezervního fondu,“ doplnil.

Motor se i nadále těší velké přízni fanoušků. Aktuálně má klub 4250 vydaných permanentek. „Je to o sto padesát méně než loni touto dobou. Přesto fanouškům patří obrovské poděkování, že nás v takovém počtu podporují i v této nesmírně složité době,“ vzkazuje Bednařík.

O sportovních cílech promluvil prezident klubu Roman Turek. „Sportovní cíle se snažíme před každou sezonou diskutovat. Po loňské vydařené sezoně to letos bude hrozně těžké. V tom ohledu, abychom mohli být stejně spokojeni. Jak my, tak fanoušci máme po bronzových medailích velká očekávání. Chceme se dostat do play off a poté uvidíme, jakou budeme mít sílu proti ostatním týmům,“ jen naznačil, s čím by byli v klubu spokojeni.

Jedinou novou tváří v realizačním týmu je asistent trenéra a vedoucí mládežnické akademie David Čermák, jenž nahradil Patrika Martince, který odešel do pražské Sparty. Novým manažerem mládeže se stal Zbyněk Rýpar.

Novinkou letošní sezony bude bílá sada dresů, která nahradí žlutou. „Novodobý Motor se chtěl v roce 2013 oddělit od předešlé éry, která skončila převedením extraligové licence, a tak tehdy zvolil další základní klubovou barvu – žlutou. Po bronzovém úspěchu minulé sezony a velmi kladných ohlasech v minulém roce, kdy Motor odehrál přípravu v bílých dresech, teď v jubilejní desáté sezoně nového Motoru přichází návrat k té nejzákladnější barvě. Tým bude v nadcházející sezoně v domácích zápasech oblékat zbrusu nové bílé dresy s červeným logem a modro-žlutými prvky. Všechny klubové barvy budou i nadále na našich dresech přítomné,“ informoval marketingový ředitel klubu Tomáš Kučera.