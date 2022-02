Přitom od třetí minuty vedli domácí po gólu Ondráčka. Jenže v polovině zápasu Kohout vyrovnal a nakonec rozhodly o výhře Motoru dva góly Martina Beránka. „Měli jsme dobrý vstup do utkání, ale nepomohli jsme si v přesilovkách. Vytvořili jsme si i nějaké slušné šance, soupeř však hrál obětavě a výborně mu zachytal gólman,“ ocenil trenér vítězného celku Jaroslav Modrý výkon Štěpána Lukeše v brance Varů.

Na vyrovnávací gól hostí naštěstí dokázal jeho tým rychle zareagovat. „Díky výborné individuální akci Beránka jsme se dostali znovu do vedení. Kluci našli cestu, jak utkání vyhrát,“ mohlo opět dojít na oblíbenou vítěznou formulku českobudějovického lodivoda.

Energie potřebuje každý bodík, aby mohla ještě zaútočit na postup do předkola play off. Ale ani Západočeši nepodali nějaký strhující výkon. „Věděli jsme, že nás bude čekat náročné duel s těžkým soupeřem. To se také potvrdilo. Zápas rozhodl lepší vstup domácích do utkání. Neměli jsme dobrý pohyb a neuhrávali jsme souboje. Jenom díky Lukešovi v brance jsme v první třetině dostali pouze jednu branku,“ uznal karlovarský asistent Tomáš Mariška.

Druhým faktorem, který podle něj měl velký vliv na výsledek, byla série vyloučení na karlovarské straně. „Oslabení byla zbytečná. Mít šest vyloučení s takhle silným soupeřem, to stojí spoustu sil, které nám pak chyběly ve hře dopředu. Špatný začátek a zbytečně moc vyloučených. To byly hlavní aspekty, které nás stály zápas,“ shrnul.

Pro Motor se jednalo o skutečně důležité tři body. Čtyři duely před koncem má Modrého tým jistotu, že nemůže skončit v konečné tabulce na horším než osmém místě. V praxi to znamená, že pokud nevyjde útok na elitní čtyřku, v každém případě bude hrát úvodní dva zápasy předkola play off na domácím ledě. Ale úplně ztracený rozhodně ještě není ani boj o čtyřku, která bude mít zajištěný přímý postup do čtvrtfinále.

Pokud si však českobudějovický tým chce uchovat reálnou naději na čtyřku, musí v úterý každopádně porazit Pardubice, které prohrály už pět utkání v řadě. Perníkáři však chtějí černou sérii za každou cenu prolomit, nic nepodceňují a na jih Čech dorazili už den dopředu.

Trenéři by měli mít po zranění k dispozici gólmana Hrachovinu. Po vynucené pauze začal trénovat kapitán Gulaš, ale hrát ještě asi nebude. Mimo hru jsou obránce Bindulis a mladí útočníci Chlubna s Tomanem.

Potěšitelné je, že po dlouhé době bude moci být na sto procent naplněna kapacita Budvar arény. „Žádná omezení už neplatí, pouze mají všichni i nadále povinnost mít v hale nasazené respirátory,“ říká marketingový ředitel klubu Tomáš Kučera.