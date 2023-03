Dobrý vstup juniorky Motoru do play off, proti Porubě bude mít první mečbol

Stojí před nimi naprosto zásadní úkol letošní sezony. Hokejoví junioři Motoru po loňském sestupu usilují o návrat do extraligy a vstup do prvoligového play off zvládli na jedničku. V obou domácích čtvrtfinálových duelech porazili Porubu 7:2 a 4:3 v prodloužení. V pondělí mohou na ledě soupeře rozhodnout o postupu do semifinále.

Junioři Motor v tlaku na branku Poruby. | Video: Deník/ Pavel Kortus