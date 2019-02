České Budějovice – Hazardují s přízní svých věrných fanoušků. Hokejisté ČEZ Motoru podruhé za sebou na domácím ledě fatálně selhali a prohráli s nováčkem soutěže Porubou až ostudně 0:4. Třetí čtvrtinu první Chance ligy uzavřou v sobotu těžkým duelem ve Vsetíně (17.30).

Hynek Kůdela slaví vychytanou nulu a vítězství Poruby. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Snaha českobudějovickým hráčům upřít nelze, to je třeba zdůraznit. Papírově slabšího soupeře opět klasicky přehrávali, o čemž nejlépe vypovídají statistiky. Střely na branku 41:16, zblokované střely 24:5, vyhraná vhazování 35:15.



Jenže koncovka je ze strany Jihočechů až děsivá. Všechno strašně dlouho trvá, chybí větší přesnost i razance. Kouč Václav Prospal po zápase udělal radikální změnu. Na tiskovou konferenci pozval novináře přímo do kabiny, kde už čekali trenéři i všichni hráči. „Hokej se hraje na góly, my jsme žádný nedali, a proto jsme prohráli. Všichni jsme na jedné lodi a všichni jsme zodpovědní za dnešní výkon. Vyhráváme i prohráváme jako tým. Proto se můžete ptát kohokoliv, proč jsme nedali góly,“ zahájil trenér netradiční tiskovku.



Hodnocení zápasu a vysvětlování se ujal kapitán René Vydarený. „Je to naše neschopnost, musíme si udělat analýzu, proč tomu tak je. Přitom příprava je dobrá, ale v zápase pak nejsme schopni dát branku. Nevím, jestli jsme splašení. Po prvních deseti minutách jako bychom byli zklamaní, že nedáme gól. Je to přitom zápas od zápasu. Venku hrajeme lépe než doma, to je smutné,“ konstatoval.



Hluboké zklamání doslova čišelo také z nejzkušenějšího hráče týmu Jiřího Šimánka. Ten dvakrát v utkání nedokázal dopravit kotouč z bezprostřední blízkosti do prakticky prázdné branky. „Měl jsem tam dvě dorážky a dneska bych netrefil asi ani vodu, kdybych vypadl z loďky,“ kroutil hlavou. „Začátek jsme neměli špatný, ale když nedáme gól, tak po deseti minutách naše hra upadne a je to špatné. Hokej se hraje na góly. A když je nedáme, tak můžeme hrát dobře, nebo špatně, ale prostě prohrajeme. Někdy vám tam padá všechno, někdy se netrefíte z ničeho. My se teď nacházíme bohužel ve fázi, že nedáváme nic. Alespoň se máme od čeho odrazit do dalšího zápasu,“ věří.



Trenér Miloš Holaň převzal Porubu teprve před týdnem a po výhře na Slavii vytěžil i z dalšího venkovního duelu plný počet tří bodů. „Přijeli jsme s pokorou a respektem k soupeři, který má kvalitní kádr. Úvodních deset minut tomu také nasvědčovala, domácí měli obrovský tlak, ale přestáli jsme to. Také díky nadstandardnímu výkonu gólmana,“ ocenil vychytanou nulu bývalého brankáře Motoru Hynka Kůdely.



Vzhledem k vývoji považoval Holaň výsledek za až příliš krutý pro domácí celek. „Výsledek je zkreslující, ale výhra je pro nás odměnou. Hráči dřeli, tolik zblokovaných střel jsem nezažil, i když to opticky vypadalo, že domácí jsou lepší. Stříleli ale od mantinelu, modré čáry, my jsme ale odražené puky dokázali pokrýt. Vyhazovali jsme a čekali na brejky. Klukům patří obrovský dík za tři body,“ pochvaloval si.