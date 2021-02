Hokejisté Madeta Motoru České Budějovice doma opět neuspěli. Ve 42. kole Tipsport extraligy prohráli s Kometou Brno 2:4. Další zápas odehrají v pátek v Karlových Varech (17.30).

Útočník Madeta Motoru Martin Beránek (v modrém) dostává masáž od brněnského beka Petra Zámorského, přihlíží gólman Karel Vejmelka. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Do domácí branky se proti klubu, ve kterém dosáhl největších úspěchů své kariéry, postavil Čiliak a v den svých pětadvacátých narozenin se do sestavy vrátil kapitán Pýcha, který se ale chystá v příštím týdnu na operaci ramena a bude do konce sezony mimo hru. Zdravotní problémy vyřadily také mladého útočníka Pavla Nováka a nadobro už chyběl útočník Forman, jenž se vrátil do Sparty. Po pauze naopak naskočili Karabáček a také Kanaďan Gilbert.