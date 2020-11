Těšíte se hodně na blížící se restart extraligy?

Těšíme se strašně moc. Trénování bez zápasů už bylo dlouhé. Hlavně ať už se zase začne hrát.

Máte trošku obavu z nerozehranosti?

Nerozehraní budou všichni. Na to se nikdo nemůže vymlouvat. Musíme do toho hned od začátku šlápnout, abychom si došli pro první výhru. A pak pokračovat dál. Chceme podávat co nejlepší výkony a posouvat se tabulkou nahoru.

Budou Karlovy Vary na úvod těžký soupeř?

Jednoznačně. Podle mého je to tým, který by měl být v horní polovině extraligy. Je tam několik reprezentantů, navíc ho posílili Kaše a Lauko z NHL. Ještě jsem nehrál proti všem celkům ze soutěže, ale Vary podle mého budou hrát dost nahoře.

V přípravě jste na ledě svého sobotního soupeře prohráli vysoko 3:8. Poučíte ze z tohoto duelu?

To byl zápas, který jsme hráli hned poté, kdy jsme opustili karanténu. Vůbec jsme předtím nebyli na ledě. To nebylo o tom, jak hrají Vary. Pro extraligu nemá toto utkání žádnou větší vypovídající hodnotu.

Nejbližší zápasy se budou hrát bez diváků. Vy už jste to zažili před pauzou v Brně. Jaké to bylo?

Bylo to strašně zvláštní. Přišlo mi to, jako bychom se vrátili v čase do juniorských let, kdy na zápasy chodili jenom rodiče.

Vaši fanoušci vám v Budvar aréně hodně pomáhají. Může být jejich absence v domácích zápasech hendikepem?

Samozřejmě. Naši fanoušci jsou skvělí a mrzí nás, že nemohou být v hledišti. I tak je ale dobře, že hrajeme tady, a ne ve Varech. Nemusíme nikam cestovat a budeme ve své kabině. Na našem stadionu jsme prostě doma. Když to ještě šlo, tak jsme na něm byli každý den a orientujeme se na něm lépe než jinde.

Při své premiérové sezoně v extralize jste v úvodních pěti zápasech zaznamenal dva góly. Potěšily?

Za oba góly jsem moc rád. Je dobře, že mi to tam padlo hned na začátku sezony. Doufám, že na to navážu a bude mi to tam padat i nadále. Chtěl bych dát třeba deset nebo i více gólů. Nechci být už jen pracovitý hráč, který je dobrý v oslabení, ale také chci výrazně zvýšit svou produktivitu.

V týmu jste si vybudoval slušnou pozici a na ledě dostáváte hodně prostoru. Vnímáte to podobně?

Určitě. Strašně si vážím toho, kolik času na ledě dostávám. Trenérovi panu Prospalovi jsem za to vděčný. Strašně moc mi to pomáhá a cítím, že se zlepšuji. Díky většímu prostoru mám také možnost v zápasech něco vytvořit.

Figurujete v širší nominaci pro mistrovství světa hráčů do dvaceti let v Kanadě. Jak by měla probíhat příprava naší reprezentace?

Už v tomto týdnu začíná přípravný kemp v Litoměřicích. Ještě se dozvím, jestli tam pojedu třeba na den nebo na dva, a nebo vůbec. V sobotu bych už ale každopádně měl být doma na zápas s Karlovými Vary.

Je pro vás případná účast na mistrovství světa dvacetiletých velkou výzvou?

Ohromnou. V Edmontonu je krásná hala a strašně mě láká si tam zahrát. Porovnat se s nejlepšími stejně starými hráči světa je pro mě obrovská motivace.

Může být problém, že ostatní týmy trénují a naše reprezentace vlastně měsíc stála?

Těžko říct. Doufám, že to doženeme, ale dopředu se to nedá odhadovat. Do Kanady by se mělo letět dva týdny před mistrovstvím, což je dost času, abychom si obnovili herní návyky. Spíše bude třeba dohnat kondici, ale i když byla pauza, tak na sobě každý pracoval. Věřím, že to nebude problém.