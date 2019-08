Do miniturnaje tří týmů vstoupili Jihočeši výborně, když si ve svém prvním vystoupení porazili po velice kvalitním výkonu rakouský Linec přesvědčivě 4:0.

Mužstvo zahrálo tak, že byl spokojený i náročný trenér Václav Prospal. „Vítězství proti tak dobrému týmu se počítá,“ spokojeně přikývne. „Negativ v naší hře určitě moc nebylo. Chtěli jsme mít lepší start do utkání. Soupeř hrál den předtím zápas, díky čemuž byl o něco rozehranější. Celá první třetina byla ovlivněna tím, že jsme se třikrát nechali vyloučit. Hlavně kvůli přesilovkám vedl Linec na střely 15:5,“ připomíná kouč.

Od poloviny první třetiny se ale obraz hry změnil. „Začali jsme se více prosazovat a v úvodní třetině jsme využili hned první naši přesilovku. To nás uklidnilo. Nechci říct, že jsme druhou a třetí třetinu měli plně pod kontrolou. Linec má dobrý tým. Velký a silný, který se tlačí do branky. Má kanadského trenéra, který hráče nabádá k těmto detailům hry. Ale myslím si, že jsme byli lepším týmem a kluci si zasloužili vyhrát,“ zdůrazní.

Velmi dobrý výkon podal gólman Klouček, který ani jednou neinkasoval. „Gólman byl základ, ale zápas jsme odehráli dobře jako tým. Byl to jeden z mála přípravných duelů, kdy jsme byli schopni hrát jako mančaft celých šedesát minut.“

Prospalův tým dal sice dvě branky z přesilových her, ale mohlo jich být i daleko víc. „Je to tak,“ souhlasí sám trenér. „Chceme v přesilovkách určitě častější střelbu. Měli jsme třeba více než půlminutovou výhodu pět na tři, ale nedostali jsme se ke střele. Chyběl nám větší tlak do branky. Máme na čem pracovat. Ale zase musím být ke klukům férový a říct, že přesilovku pět na tři jsme ještě netrénovali,“ podotkne kouč. „Před soutěží budeme mít dost času na to, abychom tyto věci dokázali vyladit. Je to o detailech, na kterých budeme pracovat,“ ujistí.

Pro dnešní duel s Chabarovskem chystá několik změn v sestavě. „Jako první oznámíme sestavu hráčům. Ale jsou tady kluci, kteří hrát nebudou. Jeden to má jasně dané. Ten určitě hrát nebude. Ale to si necháme zatím v kabině. Ostatní dostanou šanci. Díky tomu, že máme více hráčů, tak si jako trenéři můžeme ve zdravé konkurenci vybrat složení, kterému věříme, že předvede ten nejlepší výkon. Mezi brankáři, obránci i útočníky. A za to jsme jedině rádi,“ chválí si širší kádr než v minulé sezoně.