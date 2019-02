Strakonice – Ve 20. kole krajské ligy vybojovali hokejisté Milevska cenné vítězství na ledě Strakonic, kde v utkání plném zvratů vyhráli v poměru 7:5.

PŘED strakonickým gólmanem Štroblem hlídkují útočníci Milevska Jiří Fořt a Jiří Müller (zleva). | Foto: Jan Škrle

HC Strakonice – HC Milevsko 5:7 (2:1, 1:4, 2:2) – Branky: 9. Ruda (T. Růžička, P. Řehoř), 9. L. Bednařík, 36. J. Švec (Křenek), 45. Ruda (T. Růžička), 53. L. Bednařík – 15. Kořánek (Šimák, Štych), 23. J. Müller (Sláma), 30. Radosta (Pouch), 40. Šimák (Štych, Gřegořek), 40. Radosta (TS), 45. Suchan, 60. Suchan (Štych). Rozhodčí: Jílek – Zelenka, J. Macháček. Vyloučení: 4:3. Využití: 0:2. Diváků: 315. HC Milevsko: Panec – Štych, Pletka, Gřegořek, Jíška, J. Havran, Votruba – Radosta, Suchan, Hamerle, T. Bílek, Šimák, Kořánek, Sláma, J. Müller, Fořt, Reindl, Pouch, T. Hájek. Trenér Emil Švec.



Emil Švec (trenér Milevska): „S výkonem mužstva jsem spokojený. Hokej je kolektivní sport a my jsme hráli jako skutečný tým. Hráči bojovali, hráli obětavě a tři body si domů vezeme právem. Naše výhra byla zasloužená. Padlo hodně gólů, což je dáno tím, že oba týmy mají vysokou kvalitu v útoku. Pět obdržených gólů je ale i tak dost. Důležité však je, že jsme vyhráli.“



Stanislav Kašpar (trenér Strakonic): „Prvních deset minut jsme hráli dobře, dali i dva góly, ale najednou jakoby se všechno zlomilo. Začneme hrát nedisciplinovaně a soupeř se dostane zase do hry. Na konci druhé třetiny jsme šli do oslabení, v něm ještě navíc soupeř proměnil trestné střílení a následně i přesilovku. V závěru utkání jsme se ještě snažili srovnat a vynutit si prodloužení, ale nakonec dal soupeř rozhodující branku při našem power play, Fyzicky na tom nejsme vůbec špatně, ale zbytečnou nedisciplinovaností dáváme soupeřům výhodu přesilových her.“