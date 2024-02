Hokejisté Milevska si v nejkratším možném termínu zajistili postup do semifinále play off krajské ligy. V derby porazili Radomyšl i potřetí, tentokrát 3:2 a celou sérii ovládli v poměru 3:0. Hosté ale po úvodním debaklu v dalších dvou duelech favorita hodně potrápili.

Play off KL: HC Milevsko - Sokol Radomyšl. | Video: Jan Škrle

„Je dobře, že se nám podařilo postoupit hned po třech zápasech. Někteří hráli se zraněním a nemocní, tak teď bude chvilka prostoru na doléčení. Série začala dobře, po vysokém vítězství v úvodním zápase se ale soupeř dal dohromady, kdy se posílil hráči píseckého áčka i juniorky. Začal více bojovat a velmi dobře chytal gólman Korytar. My máme mladé mužstvo a je vidět, že se teprve učíme tyto zápasy play off hrát. Hokej je tam trošku jiný a každé podcenění jakékoli situace v zápase je potrestáno. Pokud chceme uspět, tak si z toho musíme vzít ponaučení a zapracovat na určitých detailech a bude to v pořádku. Je dobře, že se Radomyšl semkla a kladla nám takový odpor, pomůže to i nám do dalších bojů, které nás čekají. Chtěl bych Emilovi Švecovi a jeho týmu pogratulovat za výkony a férovou sérii. My si teď počkáme na soupeře do semifinále a budeme bojovat dál,“ zhodnotil sérii pro klubové stránky milevský trenér František Ševčík.

HC Milevsko – Sokol Radomyšl 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 20. Řezáč (Hubáček, Masopust), 31. Vochozka (Suchan, Březina), 35. Chocholoušek (Januška, Blažek) – 29. Slavík (Gába), 52. Maršík (Rod, Dubský). Rozhodčí: Trnka, Macháček – Dančišin, Hřídel. Vyloučení: 6:5, navíc Slavík (Rad.l) do konce. V oslabení: 0:1. Diváci: 436.

Milevsko: Novák - Řezáč, Kohout, Svoboda, Štekr, Janda, Růžek, Hubáček - Masopust, Januška, Březina, Staněk, Blažek, Janoch, V. Krcho, Vochozka, Suchan, Přívozník, Chocholoušek, Fencl.

Radomyšl: Jakub Korytar - Hřebíček, Smetana, P. Korytar, Maršík, Velíšek, Polák - Dubský, Slavík, Sýbek, Brož, Gába, Jungbauer, Sládek, Korytar, Rod.

Konečný stav série: 3:0.

Další utkání čtvrtfinálové série play off

Hluboká nad Vltavou Knights – HC Vimperk 5:4 PP (0:2, 2:1, 2:1 – 1:0)

Branky a nahrávky: 23. Nedorost (Hanzal, Dohnal), 32. Matys (Nedorost, Rob. Rákosník), 42. Nedorost (Hanzal), 56. Vácha (Hanzal, Matys), 64. Matys (Schmidmayer) – 5. Vavřík, 9. Vavřík (Boška), 24. Koška (Vavřík, Sitter), 45. Sitter (Koška, Vavřík). Rozhodčí: Hamr, Ondřej - Bušta, Hron. Vyloučení: 12:8. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 260. Stav série: 2:1.

Třetí zápasy série Veselí – J. Hradec a Strakonice – Soběslav jsou na programu ve středu večer.