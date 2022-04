Jenže necelých pět minut před koncem přišel zkrat právě kapitána Gulaše, jenž zbytečně krosčekoval do obličeje klečícího Tomáška a vyfasoval trest na pět minut plus do konce utkání. Dlouhou přesilovku hosté přetavili ve dvě branky a ve dvanácté minutě prodloužení rozhodl proti vyčerpanému soupeři vítěznou brankou Chlapík.

Zklamání bylo tentokrát na trenéru Motoru Jaroslavu Modrém více než patrné. A nešlo se tomu vůbec divit. „Hrálo se ve vynikající divácké kulise. Fanoušci nás hnali dopředu. Utkání jsme měli velmi dobře rozehrané, ale čtyři minuty před koncem se stala nějaká situace, která nás stála závěr zápasu. V prodloužení jsme si vytvořili dvě dobré šance. Sparta měla více ze hry, ale dvě gólovky tam z naší strany byly a mohlo se to otočit k nám. Nakonec dal po buly takový šťastnější gól soupeř, ale to k hokeji patří,“ zhodnotil třetí duel.

V prodloužení jeho tým dřel, ale síly očividně rychle docházely. „Musíme dát respekt soupeři, který nás chvílemi nepouštěl z pásma. Sparta má šikovné a kreativní hokejisty, kteří měli ke konci trochu víc síly. Závěr základní hrací doby samozřejmě také trochu zamával s psychikou týmu. Není to lehké, když vám uteče zápas v posledních čtyřech minutách. Ale klobouk dolů před klukama, jak v prodloužení bojovali a vytvořili si dvě gólové šance,“ ocenil Modrý nasazení svých svěřenců.

Právě pětiminutové vyloučení Milana Gulaše bylo klíčovým momentem celého zápasu. „Hokej je emotivní sport. Hráči se snaží bojovat na hraně. Dělají maximum pro svůj tým, aby dosáhl úspěch,“ nechtěl kouč Motoru nijak kritizovat svého kapitána za zákrok.

Gulaš dostal od disciplinárky stopku na jeden zápas, i když proti tomuto rozhodnutí klub podal odpor.

V epickém dramatu Motor ztratil dvoubrankové vedení a prohrál v prodloužení

Důležitost tohoto momentu si dobře uvědomoval i trenér Sparty Josef Jandač. „Závěr zápasu jsme zvládli, když jsme využili dlouhou přesilovku,“ přikývl.

O soupeři ale jinak hovořil jako po každém utkání s velkým respektem. „Budějovice hrály výborně jako ve všech ostatních zápasech. Měly velmi dobrý nástup, což jsme očekávali. Bohužel pro nás přišel smolný moment při oslabení, kdy jsme zlomili hokejku a Lukáš Pech s Milanem Gulašem tohle umí sehrát výborně. Potom měly Budějovice i díky fantastické kulise vítr v zádech. Od druhé třetiny už se hra vyrovnala. Měli jsme tam pár momentů, které jsme ale nezrealizovali, když nám chyběla přesnost ve finální fázi. V prodloužení se mi zdálo, že máme více sil, i když Budějovice hrozily z brejků,“ řekl k utkání.