Jak jste se dostal k moderování? Inklinoval jste k němu hned od mládí? Byl jste od mala hodně výřečný?

To jsem byl. Když jsem byl maličký, tak už jsem měl doma své rádio. Dělal jsem svůj hudební pořad a uváděl jsem písničky. Imitoval jsem Helenu Vondráčkovou a Karla Gotta. Ale mám i žurnalistické geny. Strýcem mé maminky je dlouholetý novinář František Fical.

S novinařinou jste začínal v Mladé Frontě. Jaké to byly začátky?

Začínal jsem tam v době, kdy jsem byl ještě na střední škole. Takže mi bylo zhruba osmnáct let. Byl jsem tam dva roky ve sportovním oddělení ještě za Romana Šperňáka. Dělal jsem třeba víkendové služby. Ještě předtím jsem psával pro webové stránky fotbalového Dynama, které vedl Aleš Strouha. Pak už mě přestalo bavit jenom zpovídat lidi a chtěl jsem také sám hovořit na veřejnosti. Takovouhle oklikou jsem se dostal k moderování. Nebylo to tak, že bych rovnou někde nastoupil a začal povídat. Chodíval jsem také do hudebky, zpíval ve sboru a hrál na klarinet. Měli jsme i dechovkovou kapelu. Všechny tyhle nitky se tak nějak pospojovaly. Ale nebylo to jasná cesta, že bych si v patnácti řekl, chci hovořit do mikrofonu.

Měl jste vztah více k moderování, nebo spíš ke sportu?

Jsou to spojené nádoby. Sport mám ze všeho nejraději. Odjakživa. Sbíral jsem kartičky hráčů, dělal jsem si statistiky a výpisky. To mi zůstalo. Vždycky jsem měl nejradši akce sportovního ražení. Sleduji ho každý den a cítím se v něm nejvíc kovaný. Pak to pro mě bylo samozřejmě snazší a ani jsem to nepovažoval za práci.

Sportu jste se věnoval také aktivně. V mládí jste platil za slušného fotbalistu.

Fotbal jsem hrál od sedmi let. Doma v Borovanech jsem zažil slavnou éru, kdy jsme ze čtvrté třídy postupovali až do první A. Dostali jsme se na krajskou úroveň a bylo to strašně fajn. V žádném jiném klubu jsem nikdy registrovaný nebyl.

Fotbal jste také pískal jako rozhodčí. Co vás k tomu přimělo?

Vždycky jsem nadával rozhodčím, tak jsem to chtěl okusit také z té druhé strany. Abych věděl, jaké to je.

A jaké to bylo?

Těžké. Hodně těžké. Ale bavilo mě to. Myslím, že jsem byl v pískání i docela úspěšný. Tedy na okresní úrovni, na kterou jsem se dostal. Pokud bych se chtěl posunout na úroveň krajskou, tak by to musela být z mé strany větší časová investice. Přednost tak dostala spíše práce, kterou jsem dělal. Každopádně to byla zajímavá zkušenost. Do života jsem si z toho něco odnesl.

Domácí zápasy Motoru jste moderoval od samotného vzniku klubu. Byl jste osloven z jeho strany?

Osloven jsem nebyl. Ozval jsem se sám. Napsal jsem marketingovému řediteli klubu Tomáši Kučerovi, jestli bych nemohl moderovat zápasy. Předtím, ještě když tady byla extraliga, jsem dělával něco pro klubovou televizi. Pořizoval jsem o přestávce rozhovory s hráči. Jinak jsem samozřejmě chodil spoustu let fandit do kotle. Tenkrát jsem opravdu napsal Tomášovi. A on mi odpověděl, že na mě jsou dobré reference a vyzkoušíme to. Začal jsem historicky úplně prvním přípravným zápasem obnoveného Motoru s Kladnem, kterému předcházel pochod fanoušků městem. Zůstal jsem nakonec u hokeje sedm let.

Co ve vašem podání obnášel jeden klasický domácí prvoligový zápas?

Především časovou investici, protože na stadionu jsme byli vždy devadesát minut před začátkem utkání a strávili tam opravdu docela dlouhou dobu.

Připravoval jste se na zápasy i podle soupeře?

Chystal jsem se v každém případě. Soupisku soupeře jsem si vždycky prohlédl a snažil jsem se připravit co nejlépe. Největší výhoda pro mě byla, že jsem hokej sledoval každý den po celou sezonu. Před zápasem jsem ještě zjišťoval některé žhavé novinky. A jinak jsem čerpal ze všech možných zdrojů. Nejvíce z Deníku, ale také z klubových webových stránek a díval jsem se i na fanouškovské fórum. Byla to taková komplexní příprava, abych věděl co a jak. K tomu jsme přidávali i nějaké zajímavosti z našeho moderátorského ranku. Občas mě oslovili i fanoušci, že chystají nějaké choreo, tak abych byl připraven. V průběhu zápasu jsme jezdili s kamerou po tribunách, koho zajímavého bychom mohli zabrat. Snažili jsme se podporovat atmosféru zápasu a nějak ji nenarušovat. Na fandění lidí je to založené, tak jsme jim to hlavně nechtěli kazit.

Kolik minut před úvodním vhazováním začínala při hokeji vaše role?

Začínalo se pětadvacet minut před začátkem reklamním blokem. Po nějakých pěti minutách jsme nastupovali my s předzápasovým programem. To už se jelo podle předem připraveného scénáře. Včetně sestřihu posledního domácího zápasu. Nebylo to vázané na sekundy jako v extralize, ale na minuty to dané bylo. Člověk musel být připravený a nebylo moc prostoru na chybu. Nemohl jsem najednou začít lovit v paměti, kdo má jaké číslo na dresu.

Před lety jste dostal pokutu od hokejového svazu. Co jste řekl závadného?

Právě, že nic moc. Bylo to v baráži o extraligu, kdy jsem o přestávce řekl do mikrofonu, že nebyl gól, ale rozhodčí ho uznali. Převzal jsem od někoho informaci, kterou slyšel v televizi. Dodnes vlastně nikdo neví, jak to bylo, jestli to skutečně gól byl. Trochu jsem podlehl emocím a řekl jsem to, i když jsem to neměl ověřené. V ten moment jsem byl za hrdinu a lidi mi tleskali. Pak se mi to vrátilo a bylo to pro mě ponaučení.

Kolik činila výše pokuty?

Dostali jsme ji dohromady s Matyášem Palkovičem. On dostal důtku za písničku Tři čuníci a dohromady jsme vyfasovali pokutu patnáct tisíc korun. Klub ji za nás ale zaplatil, protože to jsme si tam nevydělali za celou sezonu. Postavil se za nás.

Dostával jste občas před zápasem instrukce od vedení klubu nebo trenérů, co byste měl třeba do mikrofonu říct?

To ani ne. Spíše občas přišli hráči, že chtějí pustit nějakou muziku. Nebo alespoň víc nahlas. To jsme se jim většinou snažili splnit.

Měl jste někdy konflikt třeba se soupeřovými hráči nebo trenéry?

Jednou mě poslal do pr… Pepa Straka. To byl ale náš hráč a bylo to vzájemné. Řekl jsem při utkání něco, co se mu nelíbilo. Do žádných konfliktů jsem se ale nepouštěl a snažil se krotit emoce. I směrem k rozhodčím. Jsou to také jenom lidé.

Máte na kontě také nějaké přebrepty?

Nejsme stroje a občas se něco přihodilo. To se stane. Vzpomínám si, že jsem jednou říkal při zápase tenisový výsledek, že naše dívky stále ještě hrají Davis Cup. Tenkrát mi dokonce někdo psal. Stávalo se to, ale byly to spíše úsměvné věci.

Sedm let jste moderoval v Budvar aréně prvoligový hokej, a když Motor postoupil do extraligy, tak jste s tím skončil. Nezamrzelo vás to trochu?

V létě jsem udělal ve svém životě dost radikální řez. Oženil jsem se a změnil jsem zaměstnání. Odešel jsem z rádia a nastoupil do marketingového oddělení Dynama. Soustředil jsem se na novou práci a také pracovní dobu. Omezil jsem noční život, který večerní hokejové zápasy nutně přinášely. Do toho navíc vstoupil covid. Trošku mě to mrzí, ale nikdy neříkej nikdy. Až se všechno zase zklidní, tak se třeba na hokeji zase objevím. Potřeboval jsem si po deseti letech moderování trochu oddechnout a nabrat síly.

Co dělá marketingové oddělení fotbalového klubu, když na zápasy nechodí diváci?

Máme na starosti mediální tvář klubu. Teď zrovna řešíme kompenzace směrem k majitelům permanentek, kteří nemohou chodit na zápasy. Děláme charitativní akce. Proběhla potravinová sbírka, budeme předávat dárek dětem v dětském domově v Horní Plané. Budeme polepovat autobus městské dopravy, hráči absolvují online školní besedy. Novinkou je klubový podcast, ve kterém budou představeny především osoby ze zákulisí kubu. Jako první to byl generální manažer Martin Vozábal. Spadá pod nás i fanshop, představili jsme dynamácké sušenky. V létě bychom v hlavní tribuně chtěli otevřít muzeum s odkazem na historii a nejslavnější postavy klubu. Je toho dost. Určitě se nenudíme (úsměv).