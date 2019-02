Písek/ROZHOVOR/ – V sobotu prohráli písečtí hokejisté šesté utkání v řadě, když nestačili na Kopřivnici, které na vlastním ledě podlehli 2:8.

Kapitán píseckých hokejistů Martin Parýzek (v modrém) proti Kopřivnici bojoval stejně jako celý tým, pouhá snaha však na kvalitnějšího soupeře nestačila. Písek prohrál 2:8. | Foto: Jan Škrle

O příčinách posledních nezdarů jsme pohovořili s kapitánem IHC Písek Martinem Parýzkem.

Duel s Kopřivnicí se vám jistě bude hodnotit špatně. Nejlepší asi bude na takový zápas co nejdříve zapomenout, že?

Svým způsobem ano. Ale zároveň se musíme z tohoto zápasu taky poučit. První třetina totiž nebyla úplně špatná, i když jsme ji prohráli. Ve druhé třetině jsme ale nedokázali ubránit přesilovky soupeře a napadaly nám tam góly.



No právě, vyloučených bylo na vaší straně zejména v prostřední třetině opravdu dost. Hráči Kopřivnice měli evidentně výškovou i fyzickou převahu. Bylo tak nezbytné vypomáhat si fauly?

Těžko říct, některé fauly vyplynuly z přemíry snahy. Na rozhodčího si ale stěžovat nemůžeme, fauly tam z naší strany byly. Nemůžeme říct, že ne. Jenom jsme se zkrátka v těch oslabeních nedokázali ubránit.



Protizbraní k silové převaze soupeře mohly být vaše přesilové hry. Jednu jste sice proměnili, jinak vám to ale při početní výhodě moc nešlo. Měla hra v početní nerovnováze na výsledek podstatný vliv?

Je to tak, přesilovky nám v poslední době nejdou tak jako na začátku sezony. Musíme to nějak zlomit. Chce to prostě hodně střílet.



Šancí jste si přitom vypracovali dostatek. Kopřivnický strážce branky si na nedostatek práce stěžovat nemohl…

Máme problém, že puk často nejsme schopni dopravit ani do prázdné brány, nebo nás v jasné šanci vychytá brankář. Je třeba se na koncovku víc soustředit. Musíme být zarputilejší a dorvat to do brány i s brankářem, když to jinak nejde.



Na poslední třetinu nahradil ve vašem brankovišti gólmana Hausera Petr Buchta. Přispěl k tomu, že v poslední dvacetiminutovce se další příliv gólu zastavil?

Určitě ho můžeme pochválit. Neměl to jednoduché, protože dvě třetiny seděl na lavičce a byl studený. Navíc šel do branky za velice nepříznivého stavu.



Nejlepším hráčem vašeho mužstva byl zvolen obránce Aleš Suda, který se v samém závěru popral s kopřivnickým Zuzaníkem. Byl Suda vybrán právě proto, že bitkou, byť prohranou, pobavil diváky?

Asi ano, ale nebylo to pouze díky bitce. Myslím, že po celý zápas příkladně bojoval a vyhrával osobní souboje v našem obraném pásmu. Kromě toho se snažil podporovat útok, takže podle mě byl zvolen nejlepším hráčem zaslouženě.



Nacházíte se bezpečně na čtvrtém místě, na kterém ještě zřejmě dlouho zůstanete. Vždyť na pátý Tábor máte devítibodový náskok a na třetí Havlíčkův Brod zase ztrácíte devatenáct bodů. Nepodepíše se to na vaší motivaci?

To bych netvrdil. Máme sice nyní nějaký náskok, body ale musíme sbírat dál, abychom se na té čtvrté příčce udrželi. Do konce základní části zbývá ještě dost zápasů a ve hře je hodně bodů. Bodovat budou i ostatní týmy, takže také my budeme potřebovat body. Ještě není zdaleka o ničem rozhodnuto.



Čím to je, že se vám v prosinci přestalo dařit a prohráli jste již šest utkání v řadě?

Kromě středečního utkání proti Havlíčkovu Brodu děláme v poslední době hodně chyb a dostáváme tak mnoho gólů. Většinou inkasujeme po nějakém přečíslení nebo v oslabení. Na druhou stranu jsme přestali být produktivní. Vždycky, když je nějaká divoká přestřelka, góly padají především do naší klece. My naopak skórujeme maximálně dvakrát nebo třikrát.