České Budějovice – Po sedmi letech si Martin Hanzal (25 let) zahrál v dresu mateřského klubu. Výluka v NHL je ale u konce a opora Phoenixu tak opět míří za oceán. Ve středu odlétá a jak sám říká, na své působení v Budějovicích bude mít prakticky jen samé dobré vzpomínky.

Martin Hanzal | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Věřil jste, že NHL ještě vůbec začne?

Ne. Už jsem tomu vůbec nevěřil a byl jsem příjemně překvapený. Myslel jsem, že tady dohraji celou sezonu.



Jak jste se o konci výluky dozvěděl?

Měl jsem v e – mailech informace o průběhu jednání. V neděli ráno volal Milan Michálek Andy Ferencovi, že by se měla smlouva podepsat. Potom jsem se to definitivně dozvěděl z médií.



Prvním úkolem poté bylo sehnat letenku?

Ještě jsem počkal do večera, až se situace trochu uklidní. Letenku jsem sháněl až druhý den a povedlo se mi ji objednat na středu ráno.



Když se ohlédnete, hodnotíte pozitivně své působení v Mountfieldu?

Určitě pozitivně. Byl jsem rád, že jsem zase mohl nastupovat doma, kde jsem vyrůstal. S Vencou Prospalem a Milanem Michálkem v jedné lajně jsem si perfektně zahrál. Po sportovní stránce si nemohu stěžovat na nic. Snad až na rozhodčí.



Myslíte, že se daly po dobu vašeho působení uhrát lepší výsledky?

Vždycky se dá uhrát více. Měli jsme tam dlouhou vítěznou sérii, ale nejvíce mě mrzí zápasy doma se Zlínem, kdy jsme neudrželi vedení 3:0, a pak hned porážka 0:8 v Karlových Varech. To bylo špatné. Jinak si myslím, že to šlo. Můžeme odejít s tím, že jsme mužstvu pomohli. Alespoň si to tak myslím.



Dá se po sedmi letech porovnat úroveň extraligy?

To se těžko porovnává. Odcházel jsem v nějakých osmnácti letech po draftu. Tenkrát jsem byl ještě vyjukaný mladý kluk. Teď se naopak očekávalo, že budu jedním z těch, na kterých to bude stát a mančaft potáhnou. Byla to jiná situaci. Úroveň extraligy ale podle mě není špatná. A kluci z NHL ji ještě zvedli.



Narazil jste na téma rozhodčí. Měl jste připomínky k jejich výrokům?

Ano. Jsou tady věci, které by se v Americe nestaly. V prvních čtyřech zápasech jsem jenom žasl, co se tady děje. Z této stránky jsem opravdu rád, že odcházím, protože rozhodčí mi skutečně chybět nebudou.



Posuzují se tady podle vás zákroky jinak než v NHL?

Určitě. Několik týdnů zpátky o tom hovořil už Jarda Jágr. Největší problém je, že rozhodčí pískají faul až v případě, že faulovaný hráč upadne. Potom se začíná všeobecně padat a hokej nejde nahoru. Stává se z toho úplně jiná hra. Hokej byl odjakživa tvrdý sport. Kanada a Amerika nás válcují ve všech juniorských kategoriích. Tady mladí kluci vidí v extralize, jak se hákuje a padá. Na mezinárodní scéně je to ale o něčem jiném. To mě vytáčí a nepřekousnu to asi nikdy.



Několik posledních extraligových zápasů jste neodehrál kvůli zraněnému zápěstí. Už je to v pořádku?

Je to pořád ještě pozůstatek zranění z play off v NHL. Už je to ale dobré. Pokud bychom neodlétali, tak už bych normálně hrál. Zápěstí mám zatejpované spíše preventivně. V sobotu normálně naskočím do kempu Phoenixu a budu hrát.



Zkrácená verze letošního ročníku NHL by měla začít devatenáctého ledna. Na kdy je plánován konec základní části?

Ještě to není potvrzené, ale mělo by to být oproti normálním sezonám prodloužené o nějakých deset dní. Končit by se tak mělo zhruba v polovině dubna. Za tři měsíce odehrát čtyřicet osm zápasů, to bude slušná porce. Ale je to daň za to, že jsme teď nehráli. Diváci si to zaslouží a model je dělaný tak, aby se alespoň trochu přiblížil klasickému rozpisu na dvaaosmdesát zápasů.



Pravidelně jste nastupoval v extralize. Budete mít proti jiným hráčům výhodu v rozehranosti?

Myslím si, že by to měla být obrovská výhoda. Někteří hráči, především Kanaďané a Američané, kteří nehráli play off, neodehráli od dubna žádný zápas. To je devět měsíců. V rozehranosti budeme mít velkou výhodu. Na druhou stranu ti kluci jsou profesionálové, trénovali a odehráli třeba alespoň nějaké exhibiční zápasy.



S jakými cíli jdete do zkráceného ročníku NHL? Klubovými i osobními?

Cílem je vždycky udělat play off. Tam už se může stát cokoliv. Osobní cíle bych nechal stranou. Letos to bylo takové hektické a nikdo nevěděl, co se bude dít. Vypadalo to, že zůstaneme tady. A najednou se během týdne balíme a letíme pryč. Bude to pro mě nová zkušenost, odehrát prakticky jen půlku sezony. Hlavní bude udělat týmový úspěch, což znamená postoupit do play off.



Pokud by tento cíl nevyšel, přijal byste nabídku reprezentovat na květnovém mistrovství světa ve Švédsku a Finsku?

Pokud jsem zdravý, tak vždycky rád reprezentuji. Takhle dopředu je to zbytečné řešit. Kdybychom ale nehráli play off a byl zájem ze strany trenéra, tak rád přijedu. Navíc šampionát bude navazovat na konec NHL.