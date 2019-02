Písek – Hokejisté Plzně stále ještě slaví zisk extraligového titulu.

Marek Mazanec (vlevo) převzal mistrovský pohár za vítězství v hokejové extralize od svého dnes již bývalého spoluhráče z Plzně Pavla Kašpaříka. | Foto: Deník/František Bořánek

V sobotu 3. srpna převzal brankář Marek Mazanec od Pavla Kašpaříka vítězný pohár a odvezl si ho z Písku do Černovic. Při této události poskytl Marek Mazanec, velká opora plzeňského týmu v play off i celé finálové sérii, Deníku následující rozhovor.

Řekněte, jak s odstupem času vzpomínáte na celou finálovou sérii se Zlínem, a hlavně pak na poslední utkání, které rozhodla Plzeň ve svůj prospěch až ve druhém prodloužení?

Byly to momenty, na které nelze zapomenout. Když si na ně vzpomenu, vidím je živě před sebou. Stále cítím, jak velké to byly nervy, ale i tu obrovskou euforii, která nastala poté, co padl vítězný gól. Bylo úžasné, jakou atmosféru nám fanoušci vytvořili, jak stále věřili, že zvítězíme, i když se nám zrovna nedařilo.

Oslavy zisku mistrovského titulu byly dlouhé a slaví se vlastně pořád, vždyť teprve nyní přebírám od Pavla Kašpaříka vítězný pohár, abych se s ním mohl pochlubit doma se svými nejbližšími a přáteli.

Cítil jste v brance velkou zodpovědnost za tým v průběhu celého play off?

Já jsem si to nijak nepřipouštěl, věděl jsem, že nemohu nikam uhnout, že to prostě musím odchytat. Věřil jsem, že když všichni dáme do hry sto procent, tak se to musí povést. Myslím si, že každý z týmu odvedl na ledě své maximum a ono se to povedlo.

Play off jste odehrál ve svých jedenadvaceti letech. Jaký je to pocit nastupovat k tak důležitým zápasům vedle šéfa klubu, skoro čtyřicátníka, Martina Straky?

To je něco neuvěřitelného, na Martinovi je vidět velká zodpovědnost a pracovitost, a hlavně je to velký profesionál. Když přijde do kabiny, tak je vzorem pro každého.

Plzeň slavila hned dva mistrovské tituly, fotbalistů Viktorie a hokejistů Škodovky. To byl pro město a fanoušky určitě nezapomenutelný zážitek, ne?

Určitě. Plzeň žije sportem a na hokejový titul všichni čekali s napětím, protože takový úspěch tam ještě nikdy nezažili. A když jsme titul vyhráli, bylo to skvělé. Lidi s námi prožívali celou sezonu, play off, chodili nás povzbuzovat, a když jsme nakonec vyhráli rozhodující zápas ve druhém prodloužení, tak byli nesmírně šťastní.

A když jsme pak přijeli na náměstí, málem nás umačkali. Lidé nás poznávali třeba i na ulici, zastavili se s námi a blahopřáli nám k prvenství. Pěknou tečku tomu všemu dali fotbalisté Viktorky, kteří vyhráli první ligu. Já myslím, že sportovní příznivci v Plzni mohou být s těmito úspěchy hodně spokojeni.

Jaký je to pocit, když se několik bývalých hráčů Písku podílelo na zisku mistrovského titulu Plzně?

Je to skvělý pocit. A svoji radost nad tímto úspěchem projevila i celá řada hokejových příznivců z Písku. Dostal jsem hodně blahopřejných esemesek, volali mi známí a kamarádi, někteří lidé mě pozdravovali a gratulovali mi přes tátu, se kterým se více znají, bylo to velice příjemné.

Jak celé play off prožíval vás otec, známý písecký hokejista Milan Mazanec?

Když měl čas, přijel se na domácí zápas podívat. Po každém utkání jsme si volali, rozebírali jsme můj výkon i hru celého týmu. Celá rodina, včetně táty, mě podporovala, a toho si nesmírně cením. Pro mě je to velice důležité, že mám podporu i v rodině.

Pohár si odvážíte domů do Černovic, jak s ním budete slavit?

Odvezu si ho domů na Vysočinu, kde jej ukáži rodině a svým nejbližším. Druhý den odvezu pohár do Plzně, kde ho ještě ukáži svým kamarádům, známým a rodině mé přítelkyně.

Co říkáte situaci, která nastala v píseckém hokeji?

Já do hokeje v Písku moc nevidím, takže se k ničemu nebudu vyjadřovat, protože nevím, co se tady stalo. Každopádně je obrovská škoda, že se již nebude v Písku hrát první liga, ale jen krajská liga. Je smutné, že si hokej v Písku neudržel po tolika letech nějakou tradici a prestiž, protože zde vždycky byli lidé a hráči, kteří dělali tento sport velice rádi.

Vždyť v Písku vyrostla celá řada kvalitních hokejistů, kteří působili či ještě působí v extraligových klubech, nebo si dokonce zahráli NHL, jako Stanislav Neckář či Jan Němeček. Je velká škoda, že se nepodařilo tak kvalitní hokejisty v Písku udržet.

Krajská liga, to bude pro fanoušky, kteří byli zvyklí chodit na zápasy první či druhé ligy, asi velké zklamání, že?

To jistě. Na druhou stranu, když zde ještě byla první liga, jezdili sem kluci z Plzně, Kladna nebo ze Sparty, kteří nebyli pro domácí fanoušky až tolik známí, a neměli až takový vztah k píseckému hokeji. Takže držet i nadále takový stav by nemělo cenu.

Krajskou ligu budou hrát hokejisté, kteří se s místními lidmi znají a mají k městu i k hokeji v Písku osobní vztah. Podle mého názoru se fanoušci přijdou podívat na takové zápasy s větším zájmem a ve větším počtu, než na první ligu. To je můj názor.

V loňském roce jste byl draftován do zámořské NHL klubem Nashville Predators. Jaký je to pocit, odcházet ve dvaadvaceti letech do nejprestižnější hokejové soutěže na světě?

Moje cesta do prvního mužstva bude nesmírně těžká a dlouhá. Podle mého názoru budu mít problém, abych vůbec chytal na farmě. To bude můj první krok. Je tam hodně kvalitních brankářů a uspět v takové konkurenci bude nesmírně těžké.

Mým prvním cílem je, abych dobře chytal na farmě, stal jsem se v týmu jedničkou a upozornil funkcionáře klubu na to, aby mě po nějaké době vyzkoušeli i v prvním týmu.

Byl už jste se v Americe podívat?

Byl jsem tam na několika přípravných kempech a musím říct, že se budu muset hodně ohánět, abych tam uspěl.

V minulé zkrácené sezoně NHL skončil tým Nashvillu poslední v Centrální divizi. Proč se podle vás mužstvu tolik nedařilo?

Na to nemohu odpovědět, do toho zase až tak nevidím. Nevím, co se v organizaci klubu děje, to snad poznám, až tam budu. Nevím, jak to v prvním mužstvu chodí, takže ani neznám odpověď na vaši otázku.

Ale určitě jste hovořil s lidmi z vedení klubu, jaké mají s vámi záměry?

Mluvil jsem s několika lidmi, kteří mi řekli, že se může stát cokoliv. Kdyby se mi hodně povedly přípravné kempy před sezonou, mohl bych se dostat i do prvního týmu, ale že mi hlavně připravují pozici k tomu, abych mohl chytat na farmě. Tam bych měl strávit minimálně jeden rok. A když se mi tam bude dařit a udělám si dobré jméno, mohl bych dostat příležitost i v ligovém celku.

Kdy odcestujete do Ameriky?

Do Ameriky odletím začátkem příštího měsíce, protože 6. září již začne tréninkový kemp.

Kde se nyní připravujete na novou sezonu?

Trénuji v Plzni a jsem vděčný klubu za to, že mi toto umožnil, protože to nebývá běžné. Přátelské zápasy však s mužstvem nehraji.

Určitě jste se o svém zahraničním angažmá bavil i s Janem Kovářem, který odchází do KHL. Co on očekává od svého angažmá v klubu Metallurg Magnitogorsk?

Honza si uvědomuje, že odchází do velice kvalitní soutěže a že to nebude mít lehké, prosadit se v novém týmu. Je to cesta do neznáma, musí se vypořádat s cizím jazykem, s novým herním stylem a se spoustou dalších věcí. A on si to velice dobře uvědomuje. Já ale věřím, že s jeho povahou všechno dobře zvládne.

Jaké je vaše osobní přání do nové a nyní ještě hodně neznámé hokejové sezony?

Přeji si, abych co nejlépe odchytal zápasy, ve kterých nastoupím a pomohl jsem týmu k nějakému úspěchu.

A kdyby vás povolali z farmy do prvního mužstva?

To by bylo skvělé, a tak nějak i nad plán. Já si zakládám na malých cílech, ty velké do budoucna si moc nedávám. Asi to tak má být.

Brankář Marek Mazanec:

Narozen: 18. července 1991 v Českých Budějovicích, ale vyrůstal v Písku.

V dorosteneckém věku hrál za IHC Písek, odkud ve čtrnácti letech přestoupil do Plzně. Zde pokračoval v dorostu, juniorech a od sezony 2009 – 20 i mezi dospělými v české extralize. V sezoně 2009 – 10 odchytal tři zápasy za tým SHC Maso Brejcha Klatovy ve druhé lize.

V roce 2009 chytal na mistrovství světa do 18 let a v roce 2011 chytal na světovém šampionátu juniorů. V roce 2012 jej draftoval klub NHL Nashville Predators v šestém kole celkově na 179. místě.

Hráčská kariéra mezi dospělými:

2006 – 2007: HC Lasselsberger Plzeň.

2007 – 2008: HC Lasselsberger Plzeň.

2008 – 2009: HC Lasselsberger Plzeň.

2009 – 2010: HC Plzeň 1929.

2010 – 2011: HC Plzeň 1929, IHC Písek.

2011 – 2012: HC Plzeň 1929, SHC Maso Brejcha Klatovy.

2012 – 2013: HC Škoda Plzeň, IHC Písek.

2013 – 2014: Nashville Predatos.