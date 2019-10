JAKUB VORÁČEK



Věk: 30 let

Pozice: pravé křídlo

Plat v sezoně 2019/2020: 9 250 000 dolarů (218 000 000 Kč)

Kariéra v NHL: Columbus Blue Jackets (2008–2011), Philadelphia Flyers (od 2011)

Počet zápasů: 846/34

Počet bodů: 639 (195 gólů + 444 asistencí)/ 19 (5+14)(Pozn.: první údaj základní část, druhý údaj play-off)

Charita: V roce 2015 založil spolu se svou sestrou Petrou Klausovou nadaci, pomáhající lidem trpícím roztroušenou sklerózou. Ryšavý útočník posílá na její konto 1000 dolarů za každý bod, který v sezoně získá. V uplynulém ročníku tak zaplatil téměř dva miliony korun. „Myslím, že když máte tu možnost něcos polečnosti vrátit, máte to udělat,“ říká Voráček.

Jak prožívat NHL? Občas budím sousedy, směje se fanoušek St. Louis

Také jste v dětství sbírali kartičky s hráči NHL? Jeden čas byla na tuzemských základkách tahle záliba všudypřítomná. Někoho to po čase opustilo, u některých ale byly obličeje zámořských hokejových hvězd na ne velkých kartoncích jen vstupní branou k hlubšímu zájmu o nejslavnější ligu planety.

Mezi takové fanoušky „experty“ patří i Martin Petřík z Kolína, nepochybně jeden z nejzarytějších příznivců St. Louis Blues ve střední Evropě. Proč si před lety vybral právě tenhle klub s okřídlenou notou ve znaku? Jak slavil letošní premiérový triumf Blues ve Stanley Cupu a kolik času jeho koníček spolyká?

„Začalo to na základce, když mi bylo šest sedm let. Všichni jsme sbírali kartičky NHL a každý z nás měl jednoho oblíbeného hráče. U mě to byl Brett Hull, tehdy velká hvězda St. Louis,“ vypravuje Petřík. „Pak se to rozrostlo. Celý tým mi byl sympatický, líbily se mi dresy. Navíc se mi zamlouvalo, že nikdy nevyhráli Stanley Cup, vždycky jsem měl rád outsidery.“

Během puberty prý jeho zápal pro Blues a NHL lehce opadl, s příchodem rychlého internetu se ale všechno zlomilo. Náhle nebyl problém sledovat živě kterýkoli zápas zámořské soutěže. Přibližně od roku 2010 se tak Petřík dívá na přímé přenosy asi sedmdesáti procent duelů St. Louis v základní části, o dramatech v play-off nemluvě.

Vydat se za oceán

Jde to skloubit se spánkem a prací? „Leze to do životního režimu,“ přiznává Petřík. Jeho výhodou je, že se živí jako překladatel filmových titulků a dabingu a pracovní dobu si určuje sám. „S normálním zaměstnáním by to asi skloubit nešlo.“

Doma má originální dres Blues, trička, kšiltovku, otvírák i osušku všechno se znakem St. Louis. Přes internet je ve styku se skupinou stejně zapálených fanoušků za velkou louží. Děním kolem klubu žije, proto ho mrzí, že se mu ještě nepoštěstilo vidět Blues na vlastní oči.

„Dřív to nebylo moc únosné finančně. Proto jsem nebyl v roce 2009 ani na zápasech St. Louis ve Švédsku. Pak jsem pracoval rok v Kanadě a už jsem měl naplánovaný výlet do St. Louis, jenže v tom roce zrovna vypukla zatím poslední výluka NHL. To byla smůla,“ vzpomíná.

Už má ale našetřeno a brzy se chce do zámoří vydat, nejraději už v nastávající sezoně. Výlet za hokejem spojí s dovolenou a provázet ho bude i přítelkyně.

Chicago je rival

Partnerka je prý k jeho koníčku velmi tolerantní. „Už dokonce pozná dva hráče St. Louis,“ chválí Petřík. Zápasy nejčastěji sleduje doma, obzvlášť ty v pozdních nočních hodinách, a někdy to není jednoduché ani pro přítelkyni, ani pro sousedy. Obzvlášť když Blues letos v červnu konečně vybojovali vysněný Stanley Cup. „To bylo úžasné, pár sousedů jsem asi vzbudil,“ směje se.

Zatímco St. Louis je pro něj vším, zápasy jiných klubů nechávají Petříka spíše v klidu. Včetně duelu NHL v Praze tento týden. „Chicago je velký rival St. Louis, takže na ně se koukat nepůjdu. Obecně si myslím, že tyhle zápasy týmů NHL v Evropě jsou napůl takové pouťáky, hraje se hned zkraje sezony a úroveň není tak dobrá. Kdyby ale do Evropy znovu letěli Blues, tak bych neváhal,“ uzavírá Petřík, fanoušek tělem i duší.