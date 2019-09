"V našich týmech jsou děti, které nikdo v okolních klubech nechtěl, hlavní trenér mládeže Jan Trummer spolu s Jardou Pouzarem z nich dělají konkurenceschopné hokejisty," vysvětluje Václav Švec. "Vše je na bázi hry a do osmé třídy neřešíme výsledky. Prohry vůbec ne."

V ročníku 2006 byly hokejové kluby HC Berani Zlín, HC Lvi 2009 Jaroslava Pouzara Č.Budějovice, HC Orli Znojmo, HCM Warriors Brno, HK Ružínov (SVK), HK Poprad (SVK), Geležinis Vilkas Vilnius (LT), HC KAK Klagenfurt (AUT), HC Junost Minsk (BLR), EAC Junior Capitals (AUT), Sokil Kyjev (UA).

Za ročník 2008 se zúčastnily tyto týmy: HC Berani Zlín, HC Letci Letňany, HC Ridera Vítkovice, HC Motor České Budějovice, HC Technika Brno, HC Lvi 2009 České Budějovice, HC Warriors Brno, HK Ružínov 99 (SVK), HK Poprad (SVK), Be The Best Slovakia (SVK), HC KAK Klagenfurt (AUT), Geležinis Vilkas Vilnius (LT).

Hráči HC Lvi 2009 ročníku 2006 v prvním utkání porazili HCM Warriors Brno 7:2, ve druhém utkání podlehli Sokilu Kyjev (UA) 1:7 a ve třetím utkání vyhráli nad HC KAK Klagenfurt (AUT) 7:3. V dalším zápase prohráli s HC Berani Zlín 0:4 a následující zápas vyhráli nad Geležinis Vilkas Vilnius (LT) 4:1. V posledním zápase vyhráli nad HC Orli Znojmo 7:1 a umístili se na 5. místě.

Finále hráli hráči HC Berani Zlín a Geležinis Vilkas Vilnius, který skončil výhrou Vilkasu 3:1.

"Ve statistikách byl na pátém místě Jakub Kretschmer, před ním byli ve statistikách pouze hráči z Kyjeva a Vilniusu," informuje Václav Švec.

Hráči ročníku 2008 porazili HC KAK Klagenfurt (AUT) 5:4, Be The Best Slovakia (SVK) 13:3, HC Berani Zlín 8:5, HC Motor České Budějovice 5:2 (který skončil na 8.místě), HC Ridera Vítkovice 4:3 a těmito výsledky postoupili do finále, kde odehráli dramatické utkání se soupeři z HC Letci Letňany. "Prohráli jsme jedna tři, neproměnili jsme šance," popisuje Švec dramatický zápas až do poslední vteřiny. "Hráči Letňan si pojistili vítězství až v posledních minutách třetí třetiny." Lvi se po těsné prohře umístili na krásném druhém místě.

Z HC Lvi 2009 Jaroslava Pouzara ročníku 2008 byl jako nejužitečnější hráč celého turnaje vyhlášen Martin Hečko, který ve statistikách hráčů byl na 5. místě a na 6. byl David Fleischman, před nimi se umístili pouze hráči klubů Geležinis Vilkas Vilnius a HC KAK Klagenfurt.