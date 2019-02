České Budějovice – Ve svém druhém vystoupení v Regionálním poháru vyhráli hokejisté ČEZ Motoru České Budějovice nad Havlíčkovým Brodem přesvědčivě 5:0. Další pohárový duel čeká Jihočechy v úterý v Jihlavě (17.30).

Luboš Rob | Foto: Deník/ Jan Škrle

Rozlučka jedné z velkých postav českobudějovického hokeje Luboše Roba staršího s bohatou kariérou, to bylo hlavní motto duelu. Na závěr kariéry si v jedné řadě zahrál poprvé a naposledy se svým synem Lubošem. „Jsem moc rád, že to vyšlo na soutěžní zápas, exhibice není nikdy to pravé. Budu toho mít sice plné ruce, ale snad to zvládnu," vyprávěl těsně před zápasem.

Na zápas se těšil i jeho syn a jeden z největších talentů českobudějovického hokeje současnosti Luboš Rob mladší. „Jsem moc rád, že to tátovi vyšlo a můžeme si spolu zahrát. Doma jsme vždy mluvili o hokeji, teď si můžeme spolu i zahrát," uvedl.

A populární „Kondor" dokazoval, že i ve svých čtyřiačtyřiceti letech hokej stále hrát umí. Elegantní bruslení, přesné přihrávky, přehled ve hře. To vše mu zůstalo.

Moment, na který všichni čekali, přišel v závěru druhé třetiny. Po návratu z trestné lavice si nabruslil na přesnou přihrávku Josefa Straky a jeho typickou střelou ke vzdálenější tyči překonal gólmana Polívku. Poté už si mohl vychutnávat obrovské a zasloužené ovace publika.

Hosté z Havlíčkova Brodu budou letos fungovat jako plzeňská farma a přivezli několik hráčů širšího extraligového kádru Západočechů. Mezi nimi nechyběl ani českobudějovický odchovanec obránce Tomáš Prokop.

Na ledě ale jednoznačně dominoval Motor a svému soupeři uštědřil těžkou porážku. V první třetině ještě svou převahu zužitkovat nedokázal a výsledkem byla pouze Muchova tyč.

Po změně stran už se ale brankostroj rozběhl. Hned po osmnácti vteřinách se po spolupráci s Boháčem trefil Kuchejda. Druhý gól přidal parádní trefou v přesilovce kapitán Josef Straka. Třetí gól dal již zmíněný oslavenec Luboš Rob starší a čtvrtý přidal v závěru třetiny obránce Růžička.

Obraz hry se absolutně nezměnil ani v závěrečné části hry. Jenom s tím rozdílem, že domácí celek nebyl už tak hladový po gólech a přidal jediný. Jeho autorem byl staronový muž v sestavě Motoru Trummer.

Nula slušela spolehlivému Kůdelovi v brance a pak už si mohl vychutnávat zasloužené ovace muž večera Luboš Rob.

Branky a nahrávky: 21. Kuchejda (Boháč), 25. Straka (Vráblík), 37. L. Rob st. (Straka), 40. D. Růžička (Vráblík), 54. Trummer (Heřman). Vyloučení 5:9, využití 3:0. Rozhodčí: Mertl – Jílek, Šperl. Diváci: 1700.

ČEZ Motor: Kůdela – Chmelíř, Parýzek, Vráblík, Semrád, D. Růžička, Mucha, Suchánek – Kuchejda, Heřman, Dan. Boháč – Nouza., Straka, Švihálek – Trummer, L. Rob ml., L. Rob st. – Vaniš, Přibyl, Ferebauer. Trenéři Rosol a Bělohlav.