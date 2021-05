Vaše mužstvo prochází skutečně rozsáhlou obměnou. Byla po nepovedené sezoně v plánu až taková rekonstrukce?

Znovu zopakuji, jak probíhá již mnoho let tvorba kádru našeho týmu. Je za ni zodpovědný vedoucí sportovního úseku, kterým je hlavní trenér. On si skládá kádr. Samozřejmě s ohledem na naše ekonomické možnosti. Každý nový trenér, který přicházel, měl vždycky výrazně jinou představu o skladbě mužstva, a docházelo tak vždy k jeho relativně velkým obměnám. Teď jsme v období, kdy se tým opět dost výrazně mění.

Bylo to zapříčiněno také nevydařeným předcházejícím ročníkem?

Samozřejmě. Mužstvo v takové podobě, jak jsme ho měli složené, se ukázalo jako nedostatečně konkurenceschopné. Na druhou stranu předcházející trenéři i já jsme sami věřili, že takhle poskládaný tým bude schopen dosahovat lepších výsledků. Nakonec se to nepodařilo.

Nebyl pro nového hlavního trenéra Jaroslava Modrého hendikep, že je dlouhodobě za oceánem a nemůže tak mít o tuzemských hráčích až takový přehled?

Hendikep to je, ale má k sobě skvělé spolupracovníky Patrika Martince a Romana Fouska. Zejména Patrik, i když byl pět sezon mimo republiku, má neustále obrovský přehled o českých hráčích. Co se týká hledání a doplňování vhodných hráčů, tak je to právě jejich práce. Informace, které si byli o nich schopni získat, rozhodně neodpovídají tomu, abychom řekli, že Jarda Modrý je třicet let v zámoří a Patrik Martinec pět let mimo extraligu (úsměv).

Byl pro vás prioritou ze sportovního a řekněme i z marketingového hlediska návrat velké hvězdy extraligy Milana Gulaše z Plzně?

Milan Gulaš pro nás bylo téma celých osm let, které klub vedeme. Po celou dobu jsme s ním byli v kontaktu stejně jako s ostatními slavnými odchovanci budějovického hokeje. Někteří se v našem dresu objevili dřív, někteří později. Teď dozrála ta správná chvíle na Milana Gulaše. On sám toužil po návratu domů a my jsme toužili, aby tady byl. Snažili jsme se mu vytvořit takové podmínky, aby měl chuť se vrátit.

V médiích proskočila suma více než dva milionu korun, kterou jste museli Plzni za Gulaše zaplatit jako odstupné. Mohl byste se k této částce vyjádřit?

Dohodnutá částka není veřejná.

S Gulašem by měl vytvořit údernou dvojici Lukáš Pech. Nevaroval vás už přece jen trochu vyšší věk obou hráčů?V případě Milana ani ne, v případě Lukáše malinko. Ano, nejsou to už kluci v nejlepších letech, ale statistiky posledních mnoha sezón zpátky ukazují, že jejich výkonnost je špičková a mimořádně stabilní. Věříme, že i díky motivaci dané novým působištěm budou schopni ještě několik sezon odehrát na té nejvyšší úrovni. Nejste rozhodně první, kdo se podobným způsobem ptá. A vždycky odpovídám, podívejte se do Litvínova na Viktora Hübla (úsměv).

Hodně se hovoří také o návratu dalšího zkušeného odchovance Michala Vondrky. Je stále reálný?

Ano. Mohl by se vrátit.

O jeho vrstevníkovi Jiřím Novotném už se mluví méně. Je pořád ještě ve hře varianta, že by se v příští sezoně objevil v dresu Motoru?

S Jirkou jsme si sedli a promluvili. On to v tuto chvíli úplně necítí. Řekli jsme mu, že pokud nemá stoprocentní chuť pokračovat v kariéře a touhu hrát v dresu Motoru, tak bude lepší, aby se tomu tak nestalo. Ale dali jsme si na definitivní rozhodnutí ještě nějaký čas.

Na klíčovém postu gólmana nahradí Marka Čiliaka Dominik Hrachovina. Přestože měl zkušený slovenský brankář ve vašem klubu platný kontrakt na další dvě sezony, tak to směřovalo k jeho konci?

Směřovalo, to je pravda. Nicméně jisté to nebylo. Jsem přesvědčený, že Marek Čiliak je velmi kvalitní gólman, přestože se mu sezona u nás vůbec nepovedla. To ale neznamená, že by už nikdy v životě neměl chytit puk. To určitě chytí. On pro nás byl také téma, ale v okamžiku, kdy se objevily jiné možnosti, rozhodli jsme se pro Dominika Hrachovinu, i když variant bylo více.

Dominik Hrachovina je beze vší pochybnosti výborný brankář, ale vnímali jste také jeho některé ne úplně šťastné výroky, které v průběhu sezony vypustil na veřejnost? Brali jste v potaz, že z této stránky může být malinko problémový?

V potaz jsme to brali. Vždycky se snažíme každý problém řešit v širších souvislostech. Gólman je to bezpochyby skvělý, ale má za sebou ne úplně povedenou sezonu. To je na jednu stranu trochu riziko, na druhou zase předpoklad, že bude mít mnohem větší motivaci všem ukázat, že je výborný gólman. Jeho mediální výstřelky jsem v té době registroval jenom zpovzdálí. Přišlo mi to spíše jako záležitost bulváru. Příliš jsem to nevnímal. Ale i tak jsem se radil s marketingovými a PR odborníky, v první řadě s Tomášem Kučerou od nás z klubu, jestli bude vnímání Dominika Hrachoviny ze strany fanoušků v pohodě. Byl jsem ujištěn, že se neodehrálo nic hrozného a bude to dobré. Pak už jsem si také bez obav přál, aby Dominik nastupoval v našem dresu.

Tým, který dáváte dohromady, by asi neměl mít za cíl jen pouhou záchranu v extralize. S jakou vidinou ho skládáte?

Skládáme ho s vidinou toho, že budeme chtít vyhrát každé nejbližší utkání. Ale to je věc, kterou říkáme už několik sezón a tak to prostě je. Chceme budovat vítěznou mentalitu a vyhrát každý zápas. A trenéři na tom pracují už nyní v letní přípravě. V tuto chvíli si netroufnu hovořit o tom, kam až by tento tým mohl dokráčet. Ještě jsme kluky neviděli pohromadě na ledě. Máme deset úplně nových hráčů. Sice nerad říkám nebo slýchám, že si má něco sednout, ale v zásadě to tak je. Opravdu je to velikánský zásah do kabiny a chvilku si to asi skutečně může sedat. Anebo jsou kluci tak vhodně vybráni, že to bude fungovat ze dne na den. Trenéři budou muset pomoci, jednotlivým hráčům najít takové role, aby se v nich cítili ideálně a podávali stoprocentní výkony.

Ale když jste loni skončili v extralize čtrnáctí, tak určitě letos s tak silným mužstvem nechcete být třináctí…

Chceme být co nejvýš.

Minulá sezona byla velice složitá i z ekonomického hlediska. Nabízí se tak otázka, kde jste na takové posily vzali prostředky?Možná to bude znít až těžko uvěřitelně, ale kádr který skládáme teď, nebude výrazně dražší, než byl ten loňský. Sedm let jsme neúspěšně usilovali o postup do extraligy. Každý rok jsme slyšeli, že nechceme postoupit my jako vedení klubu, ale i hráči. Co se týká hráčů, proč by prý měli chtít postoupit, když v Budějovicích mají velmi dobrou odměnu a jisté místo. Za vedení mohu říct, že vedení toužilo postoupit vždycky, a jsem přesvědčený, že i hráči. Přesto jsme ale hledali způsob a systém, jak jít naproti tomu, aby hráči měli skutečně maximální motivaci k postupu. Existovaly různé modely. Třeba že jim nedáme smlouvy na další sezonu do doby, než se ukáží v nejdůležitější části soutěže play off a řeknou si tak o ně svými výkony. Byly tak sezóny, kdy jsme měli před vrcholem sezóny velkou část kádru bez jistoty pro další sezonu.

Ale před sezonou, která nakonec skončila postupem, jste zvolili jinou strategii.

Ano. Před nakonec postupovou sezonou jsme zvolili jiný systém. Většina kádru byla svojí výkonností na pomezí první ligy a extraligy. Pokud chcete přivést takového hráče do první ligy, tak mu musíte nabídnout větší smlouvu, než by měl v extralize. Jinak bychom ho sem nepřilákali. Za srovnatelnou nabídku by raději hrál extraligu, dokonce ti mladší i za nižší. Takže jsme měli hodně hráčů výkonnostně na pomezí obou soutěží, ale za relativně hodně peněz. Drtivá většina hráčů před nakonec postupovou sezónou dostala dvouleté smlouvy a kromě standardních cílových prémií za postup v nich měla ještě klauzuli, že v případě postupu do extraligy se jejich odměna navýší třeba o dvacet až třicet procent. To bylo individuální. Postoupili jsme a najednou jsme měli relativně drahý kádr složený z hráčů, kteří ale svoji extraligovou výkonnost mají teprve potvrdit. Bohužel v první lize jsme sice excelovali, v extralize pak, však víte. Pro letošní sezonu byl klub ve výrazně výhodnější pozici, nebyli jsme svázaní tím, že by hráči stávajícího kádru měli kontrakty i na další sezónu. Letošní kádr bude dražší, ale ne diametrálně.

Začnete vzhledem k nejisté situaci ohledně koronaviru a se zkušenostmi z loňského ročníku prodávat permanentní vstupenky?

Permanentky začneme prodávat zřejmě na začátku příštího týdne. Budeme je nabízet rovnou s tím, že kdo si ji zakoupí, tak s plným vědomím rizika, že pokud by se i na podzim zase nemohlo do hlediště, tak nebude po klubu případně požadovat vrácení peněz a dává s tím souhlas. Kdo si permanentní kartu koupí, tak jde do rizika, že zaplatí, ale bohužel se opět na hokej nemusí dostat. K tomuto z mého pohledu velice odvážnému kroku se odhodláváme i díky letošní skvělé zkušenosti, že fanoušků, kteří letos peníze nechali klubu, bylo téměř sedmdesát procent. Tímto rozhodnutím si pro příští rok ušetříme velice složitou administrativu, kterou právě absolvujeme. Připravit více než tisíc platebních příkazů, abychom každému poslali na jeho účet peníze a nespletli číslo účtu, tak to má naše paní účetní před sebou ještě pořádný kus práce. Drtivá většina kompenzací by měla být vyplacena nejpozději do konce května.

Nebudou permanentky třeba o něco levnější než loni, když musejí jejich majitelé jít do tohoto rizika?

Nebudou. Budeme ale hrát více zápasů, takže vlastně budou (úsměv).