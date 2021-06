Jak se to seběhlo, že jste po čtyřech letech v Karlových Varech zamířil na jih Čech?

Ve Varech jsem to měl hrozně rád, ale po čtyřech letech už jsem potřeboval nějakou změnu. Přišla nabídka z Budějovic, viděl jsem, jaký se tady skládá tým a kontaktoval mě i Milan Gulaš. Idea přestavby mužstva se mi líbila. Můžeme udělat dobrý výsledek. To mě vedlo k přestupu.

Většina nových hráčů při svém příchodu říká, že je kontaktoval Milan Gulaš. Odkud se spolu znáte?

Neznali jsme se. Jsme kamarádi s Petrem Čerešňákem, který s ním hrál v Plzni. Ale jakmile Budějovice projevily zájem, tak se ozvali právě Milan Gulaš i Roman Vráblík. Takhle se to rozjelo a šel jsem do toho.

Byl jste si vědom, že odcházíte do posledního celku extraligové tabulky?

Budějovice sice byly poslední, ale měly prvoligový mančaft, který moc neposílily. Teď proběhla přestavba týmu, který je dobře poskládaný. Máme mladé hráče, střední generaci i ty zkušené. Kádr vypadá dobře a doufám, že to bude šlapat i na ledě.

Ve Varech jste byl obráncem číslo jedna. Stáli v klubu hodně o to, abyste zůstal?

Určitě. Dostal jsem nabídku a mohl jsem podepsat na tři, nebo i na pět let. S vedením klubu mám výborné vztahy. Hokejové kariéra ale není tak dlouhá a měl jsem pocit, že chci zkusit něco nového a nezůstat jenom na jednom místě.

Budějovice jste alespoň trochu znal? Věděl jste, do čeho jdete?Vůbec. Na zimáku jsem byl jenom párkrát ještě v první lize a město s přítelkyní také teprve poznáváme. Moc se nám tady líbí.

Jste rodák ze Zlína, ale ve svém mateřském klubu jste toho moc neodehrál. Proč?

Znám spoustu kluků, kteří jsou ze Zlína a nikdy tam pořádně nehráli. Ze začátku kariéry, když jsem odcházel do Komety Brno a musel jsem se vykoupit, tak tam to asi trochu zaskřípalo. Žádná pořádná nabídka vrátit se domů do Zlína nikdy nepřišla. Až letos, ale to už mi přišlo perspektivnější jít do Budějovic. Nevadí mi, že nejsem doma, i když jsem Zlíňák.

Na jak dlouho jste v Motoru podepsal smlouvu a co čekáte od nadcházející sezony?

Podepsal jsem na dva roky a čekám, že se přestavba týmu promítne i do výsledků, bude se nám dařit a vytvoříme kompaktní úspěšné mužstvo. Nechci říkat nějaké konkrétní cíle, ale věřím, že budeme schopni hrát v extralize vyrovnané úplně s každým. To mě také lákalo, protože ve Varech jsme hráli pořád mezi sedmým až desátým místem. Líbilo se mi jít do týmu, který by mohl bojovat o nejvyšší příčky, což doufám, že budeme.

Ve Varech jste byl klíčovým obráncem. Předpokládáte, že si podobnou pozici vybojujte i v Motoru?To bude na trenérech, jak nám rozloží pozice v týmu. Záležet bude, jak se komu bude dařit. Ve Varech jsem měl velkou pozici, ale tady si ji budu muset teprve vybojovat.

Uvítal jste soustředění ve Frymburku jako zpestření přípravy?

Je to super nápad. Někteří kluci jinak trénují sami, takže tady se všichni potkáme a zatrénujeme si spolu. Na Lipně jsem poprvé a je tady krásně. Zatím jsme byli s přítelkyní jenom v Českém Krumlově a na Hluboké.