Poprvé na ledovou plochu vyjeli v pondělí v rámci přípravy na nadcházející sezonu v II. lize písečtí hokejisté. Aktuální kádr zatím čítá 26 jmen, došlo v něm k několika změnám a další se dají ještě očekávat. Nový kouč Jan Trummer s týmem před startem II. ligy absolvuje sedm přípravných duelů.

Hokejisté Písku se od 31. července připravují na ledě pod vedením nového trenéra Jana Trummera. Před startem II. ligy mají v plánu sedm zápasů. | Foto: archiv IHC Písek

Králové se v minulém ročníku po čtyřech letech probojovali do play off, v němž pod vedení trenéra Tomáš Matuškova skončili hned v předkole. Ten se poté vrátil do mateřského Tábora a na uvolněný post vedení klubu angažovalo Jana Trummera (50), jenž naopak skončil u juniorů budějovického Motoru.

S píseckým týmem už absolvoval suchou přípravu a po zhruba měsíčním volnu s hráči zahájil hlavní fázi přípravy na druholigovou soutěž.

„Začali jsme kondičními testy, abychom si ověřili fyzickou připravenost hráčů. Máme v plánu, že nyní budeme chodit na led každý den, což budeme ještě kombinovat s kondiční přípravou,“ informoval Jan Trummer, jenž mužstvo vede společně s asistentem Radkem Volfem.

K dispozici mají zatím šestadvacetičlenný kádr, který do startu soutěže zřejmě ještě projde dílčími změnami. U Otavy je nyní na zkoušce kvartet hokejistů z Klatov, jež se do nového ročníku II. ligy nepřihlásily. Jedná se o obránce Adama Šilhána se Stanislavem Vajnerem a forvardy Adama Ženíška s Filipem Kolářem. Ze švédského druhodivizního Hällefors IK přišel odchovanec hradeckého hokeje Filip Picka a z písecké juniorky se zapojil do přípravy Jakub Korytar, jenž už II. ligu mužů párkrát okusil v minulé sezoně.

Kádr IHC Písek

Brankáři: Richard Kříž, Jakub Korytar, Ivo Svoboda, Marek Kadlec.

Obránci: Vladimír Hanus, Jan Radoš, Jan Turek, Lukáš Pavlát, Jan Kurfürst, Matouš Hail, Adam Šilhán, Stanislav Vajner.

Útočníci: Lukáš Volf, Jan Matiášek, Pavel Chocholoušek, Martin Koupal, Václav Brož, Tomáš Hollar, Filip Andrle, Tomáš Rod, Yahor Hrakholski, Lukáš Polák, Filip Cháb, Adam Ženíšek, Filip Kolář, Filip Picka.

„Někteří hráči jsou tu na zkoušku, uvidíme, jak se jim bude dařit. Kádr není uzavřený, rádi bychom jej ještě doplnili. Hokejisté, kteří by se nám hodili, jsou momentálně na zkoušce v prvoligových klubech, takže zatím musíme čekat, jestli si v nich vybojují místo v sestavě, nebo by případně přišli k nám,“ podotkl kouč.

Sluší se rovněž připomenout, kdo už dres Králů oblékat nebude. Skončili brankář David Novák, obránci Marcel Dvořák s Danielem Dudáčkem či útočníci Aleš Macháček, Jan Březina a Jaroslav Pouzar. S otazníkem je zatím další působení zadáka Filipa Nováka.

Hokejisty Písku čeká i sedm přípravných duelů. Ten první už 10. srpna v Příbrami, s níž se střetnou ještě jednou v odvetě na domácím kluzišti, dvakrát Králové rovněž změří síly s Milevskem, prověří jej i rakouský Salzburg nebo německý Pasov a generálku obstará domácí duel s Havlíčkovým Brodem. Do nového ročníku II. ligy Jihočeši v Západní konferenci vstoupí v sobotu 23. září na ledě Hronova.

"Skladbu přípravnách duelů vítám, vzhledem k tomu, že ještě budeme kádr doplňovat, potřebujeme hráče samozřejmě co nejvíce vidět nejen na trénincích, ale hlavně v zápasech," dodal Jan Trummer.

Program přípravných zápasů

čtvrtek 10. srpna: Baník Příbram – Písek

čtvrtek 24. srpna: Písek – Red Bull Salzburg II

středa 30. srpna: Písek – HC Milevsko 2010

středa 6. září: HC Milevsko 2010 – Písek

neděle 20. září: Písek – Black Hawks Pasov

úterý 19. září: Písek – BK Havlíčkův Brod