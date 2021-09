Kluboví činovníci se dohodli na budoucí spolupráci se zkušeným dvaatřicetiletým obráncem Martinem Mazancem. Ten doposud s týmem trénoval a naskočil v jeho dresu i do tří přípravných utkání, avizoval však možný odchod na další zahraniční angažmá. Vytáhlý bek z písecké hokejové líhně, jenž v minulosti zaznamenal 340 startů v první lize a naskočil i do 14 utkání v nejvyšší soutěži, nakonec nechat tyto vyhlídky ležet ladem a další díl své kariéry spojí právě s působením v modro-bílých barvách HC Tábor.

Obrannou vozbu kohoutů ovšem postihl také odliv. Po téměř dvanácti sezonách, díky kterým se stal služebně druhým nejstarším hráčem mužstva, se s táborskou hokejovou partou loučí Martin Havran. Jednatřicetiletý obránce z Milevska sice definitivně nezavrhl případné další pokračování hokejového života, podle jeho slov má však prioritu rodina a případná pomoc při trénování milevského hokejového potěru.

Do kolonky odchodů se řadí také jméno o deset let mladšího Vojtěcha Doktora. Ten se rozhodl z druholigového kolotoče vycouvat kvůli náročným studijním i pracovním povinnostem a podle všeho bude působit v univerzitní soutěži.

K oběma odchodům se vyjádřil trenér A-týmu HC Tábor Arpád Györi. „Takový je bohužel hokejový život. Martin Havran odvedl za ty dlouhé roky pro táborský hokej hodně práce. Vojta Doktor tady tak dlouho nebyl, ale do mužstva parádně zapadl; je to slušný a poctivý kluk. Oběma je potřeba poděkovat a popřát jim do dalšího života jen to nejlepší,“ prohlásil kouč kohoutů.