„Podali jsme velice dobrý výkon. Domácí jsme asi trochu zaskočili. Klatovští sice měli nějaké zdravotní problémy, ale asi nás také trochu podcenili. Zápas nám vyšel parádně a vedli jsme v něm 5:1. Pak jsme sice nechali soupeře výsledek trochu zkorigovat, ale v celkovém kontextu zahráli naši kluci výborně,“ hodnotil utkání asistent trenéra IHC Písek Václav Šrámek a doplnil: „Měli jsme výborný pohyb, všichni hráči podali dobrý výkon. Kluky to evidentně bavilo, zkrátka paráda. O naší aktivitě hovoří i to, že domácí gólmani měli pětatřicet zásahů, naši třiadvacet. Zatím jsme s hrou moc spokojeni. Výborně hraje i třetí lajna, která je složená z bažantů, prakticky loňských juniorů, si své miniutkání uhrála 1:1. Jsou zkrátka v týmu platní a nemají se zač stydět.“

Trenéři dali opět šanci dvěma gólmanům. „První půlku utkání odchytal Kříž, druhou pak Dvořák. Hráli jsme to na sedm beků, takže hrál i Tampier. Sestava byla prakticky kompletní, volno dostal pouze gólman Novák a Bílek, který v týdnu nyní nestíhá tréninky,“ uvedl k sestavě asistent trenéra.

Sestava se tedy již hodně blížila té ideální, jaká by měla vyjet na mistrovský led. „Teoreticky ano, ještě čekáme na Matějíčka, který je na dovolené. Navíc chybí Nouza, ale u něho to bude běh na dlouhou trať. Je po operaci ramene a stále to rozcvičuje. Ale chodí na led, trénuje s dětmi,“ doplnil Václav Šrámek.

Písecké hokejisty nyní čeká v rychlém sledu další přípravné utkání. V pátek přivítají na svém ledě od 18 hodin EC Red Bull Salzburg II.

HC Klatovy – IHC Písek 3:5 (1:2, 0:3, 2:0)

Branky a nahrávky Písku: 8. Čížek, 12. Januška (Hanus, Karbulka), 27. Volf (Šuhaj, Tampier), 28. Matějka (Čížek, Bednařík), 34. Dudáček (Dosek).

Sestava: Kříž (31. Marek Dvořák) – Dudáček, Marcel Dvořák, Dosek, Turek, Hanus, F. Novák, Tampier – V. Šuhaj, L. Volf, Sýbek, Matějka, Čížek, Bednařík, Karbulka, Januška, Brož, Novotný.