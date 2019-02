České Budějovice – Post gólmana má ČEZ Motor obsazený skutečně kvalitně. V utkání baráže o extraligu v Chomutově nahradil dosavadní jedničku Ondřeje Bláhu jeho o dva roky mladší kolega David Gába (20 let) a vedl si také velice dobře. Jihočeši prohráli až v prodloužení 3:4 a na zisku bodu má nevysoký brankář významný podíl. V pátek jeho tým hostí Olomouc mimořádně už od 17 hodin a Gába bude znovu od začátku stát v brance.

David Gába | Foto: Deník/ Jan Škrle

Naposledy jste chytal od začátku na konci ledna v Ústí nad Labem a nyní zase až v úterý v Chomutově, což je více než dvouměsíční pauza. Bylo složité se držet v pohotovosti?

Není to úplně jednoduché. Už jsem to ale zažil zrovna s Blaženou (Ondřej Bláha – pozn. red.) v juniorce. Člověk pořád jen trénuje a čeká na svou šanci.



Chystal jste se na zápasy úplně stejně, jako kdyby jste měl jít do branky?

Je to tak. Trénoval jsem pořád stejně. Gólman, který chytá, si tréninky malinko uzpůsobuje tak, aby byl fyzicky co nejlépe připravený. Jinak je ale příprava na zápasy úplně stejná. Ať člověk chytá, nebo ne.



Poprvé vás trenéři poslali do branky na penaltový rozstřel v utkání se Slavií. To byl dopředu připravený tah?

Nájezdy jsme studovali dopředu na videu a trenér mě upozorňoval, že bych na nájezdy mohl jít, abych na to byl připraven. Nakonec to tak vyplynulo a v průběhu prodloužení za mnou trenéři přišli, že na nájezdy půjdu. Docela si na ně věřím. Škoda, že to nevyšlo.



Zápas trval skoro tři hodiny a vy jste ho strávil na střídačce. Bylo těžké se rychle rozhýbat a jít čelit věhlasným slávistickým střelcům?

Úplně příjemné to samozřejmě není, ale je to moje role, kterou musím přijmout. Když na mě trenér ukáže, tak udělám maximum, abych odvedl pro mužstvo co nejlepší práci.



Zaskočil vás jediný úspěšný střelec Tomáš Vlasák, že vám vystřelil mezi nohy?

Překvapil mě. Nečekal jsem, že bude střílet mezi nohy. Čekal jsem, že půjde spíše do kličky. Proto jsem na ni vyčkával. Naznačil mi a pak to trefil rychle mezi nohy.



Poté jste si okusil baráž také v domácím utkání s Chomutovem, kdy jste střídal třináct minut před koncem Ondřeje Bláhu za relativně rozhodnutého stavu 1:4. Šel jste tím pádem do branky ve větším klidu?

Je pravda, že jsem to šel dochytat a bylo už prakticky rozhodnuto. Soupeř už se nikam nehnal. Byl jsem ale rád, že jsem mohl nakouknout do branky. I když to byla jen chvilka, tak jsem se snažil si to užít.



Kdy jste se dozvěděl, že o dva dny později půjdete v Chomutově do branky od začátku?

Trenér mi to řekl den před zápasem. Těšil jsem se na to, i když jsem zároveň měl trochu obavu, protože doma s Chomutovem to byl ze strany soupeře docela fičák.



V Chomutově jste nakonec prohráli 3:4 v prodloužení. Má pro vás jeden bod velkou hodnotu?

Bod z Chomutova je určitě hezký. Je fakt, že jsme po první třetině 3:1 vedli a mohli jsme mít i více bodů, ale potom jsme si zápas zkomplikovali zbytečnými vyloučeními.



Máte pocit, že jste některý ze čtyři inkasovaných gólů mohl chytit?

Asi ten třetí v přesilovce pět na tři. David Květoň napřáhl, já jsem si proti němu povyjel a hledal jsem ho mezi hráči, kteří stáli přede mnou. Pak jsem ale zbytečně cukl dozadu pro případ nahrávky a v tom momentu mi puk prosvištěl mezi rukou a tělem. To byla škoda.



V prodloužení dal Chomutov vítězný gól v poslední minutě. Už jste přemýšlel o penaltách?

Říkal jsem si, že by bylo hezké, kdyby to došlo až na nájezdy. Docela si na ně věřím. Nakonec jsme ale dostali gól v oslabení, i když to bylo hodně sporné. To měl spíš Nikola Gajovský trochu problém se stabilitou. Bohužel jsme oslabení neubránili.



Vítězná bomba Milana Tomana byla těžko chytatelná?

Chytit se dá všechno. Nějaké místo jsem tam měl a on to trefil docela přesně. Navíc to byla docela rána.



Už jste se dozvěděli, kdo bude chytat doma s Olomoucí?

Měl bych chytat opět já.



V olomouckém dresu nastupuje jedna z velkých postav českého hokeje Pavel Patera. Kolik vám bylo let, když on přivezl zlato z olympiády v Naganu?

To mi byly necelé čtyři roky. Takovéhle hráče ale člověk vnímá od malička. Vždycky jsem si chtěl zahrát proti nim a nebo i s nimi. Jsem rád, že se mi to alespoň takhle nějak splní.



Proti kterému nejslavnějšímu hokejistovi jste se zatím v utkání postavil?

Patera teď bude asi ten nejslavnější. Určitě také slávisté Bednář a Vlasák. Z působení v mládežnických reprezentacích si vybavuji dva současné výborné hráče z NHL Kanaďana Nathana MacKinnona z Colorada a Fina Teuvo Teravainena z Chicaga.



Proti Olomoucí by to chtělo doma vyhrát, aby vám soupeři v tabulce baráže moc neodskočili až příliš.

Chtělo by to vyhrát. Tabulka se vyvíjí určitým směrem, a chtěli bychom to trochu zkomplikovat. Chceme vyhrát hlavně kvůli divákům, kteří chodí po celou sezonu ve velkém počtu a výborně nás podporují. Především pro ně bychom měli nějaký dobrý výsledek uhrát.