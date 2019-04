Vítězem skupiny Jih + Východ se stali hokejisté Moravských Budějovic, kteří si zahrají kvalifikaci o Chance ligu. Jejich soupeřem bude Baník Sokolov, který vyhrál skupinu Střed + Sever.

Pro IHC Písek sezona skončila již v prvním kole play off a tak jsme mohli bilancovat s jeho trenérem Karlem Herrem.

V play off jste vypadli hned v prvním kole, myslím si však, že sérii se Šumperkem jste odehráli se ctí. Že dojde na pět zápasů, to čekal asi málokdo. Vidíte to také tak?

Málokdo čekal, že se vůbec dostaneme do play off. Když jsme se tam dostali, tak zase zaznívaly hlasy, že stěží uhrajeme alespoň jednu výhru a že to dopadne jasně tři nula pro Šumperk.

Nikdo s vámi moc nepočítal. Asi nebylo moc příjemné, když vás mnozí odepisovali?

No vidíte a nakonec z toho byla pořádná zápletka. Bylo to dva dva a došlo na rozhodující páté utkání v Šumperku. To mohlo dopadnout všelijak a postoupit jsme klidně mohli my.

Proč se tak nestalo?

Stačilo mít víc štěstí na začátku toho rozhodujícího utkání. Kdyby nám vyšel úvod a dali nějaký rychlý gól, mohlo se to vyvíjet jinak.

Jenomže z toho byla docela výrazná porážka v poměru 6:1…

Bohužel se to nepovedlo a Šumperk nás přehrál stejně jako v obou předchozích domácích duelech. Mrzí nás to, protože jsme chtěli udělat velký úspěch.

Zato domácí zápasy vám vyšly výborně a diváky jste bavili…

Domácí zápasy se musely divákům líbit a také to dávali najevo. Sice jsme je nevyhráli přesvědčivě, ale ty zápasy měly náboj. První utkání jsme dokázali otočit a tu druhé vyhrát v nájezdech. Atmosféra na stadionu byla parádní.

Proč jste více nevzdorovali na ledě Šumperku? Byli domácí na svém kluzišti o hodně silnější?

Zřejmě jsme pokaždé trochu podlehli sebeuspokojení po těch povedených domácích zápasech. Taky nám chyběl větší klid na hokejkách. Přesto jsme v prvním a třetím duelu na šumperském ledě odvedli dobrý výkon a o naší prohře se rozhodlo až v poslední třetině. Předváděli jsme dobrý hokej, i když výsledky tomu neodpovídaly. Pouze druhý zápas v Šumperku vyzněl jasně pro domácí mužstvo.

Scházel vám klid, přitom jste ale nebyli favority a mohli jste pouze překvapit…

Myslím, že svou roli sehrálo rovněž náročné cestování. Hráči si museli brát volno v práci a nebylo pro ně jednoduché po tak dlouhé cestě ještě hrát. Nic to ale nemění na tom, že Šumperk byl doma lepší a vyhrál zaslouženě.

Je jasné, že systém, jakým se ve druhé lize hraje, nezměníte. Nebylo by ale pro všechny lepší, kdyby se play off hrálo stejně jako ve vyšších soutěžích?

Asi ano, ale máme určitý rozpočet a z finančních důvodů bychom si to nemohli dovolit. Sice bychom ušetřili za nějaké cesty, ale museli bychom platit za jídlo a ubytování. Levněji by nás to nejspíš nevyšlo. A kromě toho by se hráči těžko uvolňovali z práce.

Máte zkušenosti s mládežnickými kategoriemi, mužstvo dospělých jste ovšem vedl poprvé. Budete trénovat písecké áčko i v příští sezoně?

Na začátku jsem se toho bál, když jsme viděl, jak nás chodí málo na tréninky. Nakonec si ale všechno sedlo, vytvořila se výborná parta a sezonu jsme si užili. Jsem rád, že jsem na nabídku trénovat áčko kývl a těším se na příští sezonu.

Tým juniorů předváděl výborné výkony v kvalifikaci o extraligu. Nemrzelo vás i mladé kluky rozhodnutí svazu, že se do juniorské extraligy postupovat nebude?

To nás mrzí hodně, pro klub je to velká škoda. Pro mladé hráče by bylo ideální, kdyby mohli hrát juniorskou extraligu a ti nejlepší z nich zároveň sbírat zkušenosti ve druhé lize. Ale nic s tím neuděláme.

Jak se vám zamlouval model právě skončeného ročníku třetí nejvyšší soutěže?

Atraktivní bylo to, že jsme si zahráli s více soupeři. Určitě bychom se ale obešli bez toho dalekého cestování, což bylo pro klub i finančně náročné.

Herní řád druhé ligy se mění prakticky každý rok. Uvítali byste, kdyby ke změnám došlo i na podzim a hrálo se zase jiným systémem?

Určitě v to doufáme. Přivítali bychom to.