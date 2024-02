Kanonáda Milevska, první bod pro Veselí, Hluboká a Strakonice selhaly

Krajská hokejová liga vstoupila do vyřazovacích bojů. V úvodních duelech čtvrtfinále potvrdil prognózy milevský vítěz základní části, který deklasoval Radomyšl. To se rozhodně nedá říct o hokejistech Hluboké, kteří neustáli roli favorita a prohráli s Vimperkem. Nečekala se ani domácí porážka Strakonic se Soběslaví, Veselí naopak pak na svém ledě přetlačilo jindřichohradecký tým. Druhé zápasy play off jsou na programu v neděli.

Hokejisté Milevska vlétli do play off krajské ligy jako uragán a v úvodním utkání série deklasovali Radomyšl 11:1. | Foto: Jan Škrle