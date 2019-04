Prohrávali jste už 0:4, přesto jste dokázali snížit na rozdíl jediného gólu. Bolí taková porážka o to víc?

Bohužel jsme měli špatný začátek utkání. Dohánět skóre 0:4 je strašně těžké, i když šance jsme ve třetí třetině měli. Třetí gól jsme ale dali už moc pozdě.

Bylo těžké najít v sobě hlavně psychické síly, když se zápas vyvíjel tak nepříznivě?

Náš tým má v sobě identitu, že se na to nikdy nevykašleme. Málem jsme za tu bojovnost byli odměněni. Kdybychom dali gól v dlouhé přesilovce pět na tři, tak jsme mohli zápas vyrovnat. Ale na kdyby se nehraje.

Byla promarněná dvojnásobná přesilovka z vaší strany klíčovým momentem celého zápasu?

Řekl bych, že ano. Poté, kdy jsme se do zápasu vrátili druhým gólem na začátku třetí třetiny relativně rychle a bylo poměrně dost času na dva góly, tak to byl klíčový moment utkání.

V úterý jste na Kladně, kde jste ještě nenastoupil, hráli špatně, prohráli 0:2 a říkali si, že musíte všechno změnit. Ale první třetina na to nevypadala…

Začínalo to stejně jako na Kladně. Měli jsme přesilovku, ale bohužel jsme ji sehráli hrozně. Pak jsme udělali dvě chyby, které soupeř potrestal. To mělo na vývoj celého utkání velký vliv.

Jak jste se cítil vy osobně po tak dlouhé pauze?

Zápas je samozřejmě něco jiného než trénink. Navíc moc tréninků naplno s týmem jsem nestihl. Pauza byla dlouhá. Nebylo to nejhorší, ale mám z toho smíšené pocity.

Co říkáte vývoji baráže?

Zápasů je ještě relativně dost a hraje se stále o velké množství bodů. Musíme je ale co nejdříve začít sbírat.