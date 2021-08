Několik změn v nadcházející sezoně registruje krajská hokejová liga, která má na jihu Čech svou nespornou kvalitu a těší se i poměrně velkému zájmu diváků. Tou zásadní je snížení počtu účastníků o dva na jedenáct, neboť hokejový svaz na Vysočině nepovolil účast celkům ze svého kraje, které v ní stabilně působily, tedy Pelhřimovu a Humpolci, k nimž se měla od nového ročníku zájem připojit i Světlá nad Sázavou.

„Co se týče kvality, soutěž pochopitelně utrpí, neboť Pelhřimov hrál úplně na špici a Humpolec se každým rokem také posouval stále výš. Na druhou stranu z pohledu ekonomiky a cestování se nám uleví a bude to pro nás snazší,“ reagoval na neúčast „hostů“ z Vysočiny například trenér českokrumlovských hokejistů Vilém Migl.

Účastníci krajské ligy

Slavoj Český Krumlov

Střelci Jindřichův Hradec

Samson České Budějovice

HC Strakonice

Spartak Soběslav

Lokomotiva Veselí nad Lužnicí

HC Milevsko 1934

HC Vimperk

Sokol Radomyšl

TJ Hluboká nad Vltavou Knights

TJ Božetice

Jedenáct výhradně jihočeských týmů tak čeká dvoukolová základní část zahrnující 22 kol, jež skončí 13. února, přičemž v každém z nich bude mít jedno mužstvo volno. Po ní osmička nejlepších postoupí do vyřazovacích bojů, které však doznají změny v počtu zápasů v sériích. Zatímco čtvrtfinále play off se stejně jako v minulých letech uskuteční na dvě vítězství, kluby si odhlasovaly, že semifinále a finále se bude hrát na tři výhry. Nový šampion krajské hokejové ligy bude znám nejpozději 20. března a poté bude mít možnost přihlásit se do kvalifikace o postup do II. ligy.

Předchozí dva ročníky předčasně ukončila pandemie koronaviru a tak je trochu paradoxem, že úřadujícím krajským mistrem z roku 2019 je stále jindřichohradecký Vajgar, který však už nevyvíjí hokejovou činnost a jeho hráči přešli do druhého klubu ve městě – HC Střelci.

Jinak většina klubů již zahájila přípravu na nový ročník. Třeba hokejisté krumlovského Slavoje zatím jezdí dvakrát týdně trénovat do budějovické Budvar arény.

„A tak to bude až do doby, než u nás v Krumlově budeme mít na zimním stadionu led, což by mělo být začátkem září,“ zmínil kouč, který by měl mít k dispozici hodně podobný kádr jako v uplynulém období. „Zatím nemám signály, že by mělo dojít k nějakým výrazným změnám, ale to se samozřejmě ještě může změnit, i když to moc nepředpokládám,“ uvedl krumlovský kormidelník Vilém Migl, jehož svěřenci se v rámci přípravy na nový ročník krajské hokejové ligy 28. srpna zúčastní Memoriálu Pavla Háka v Soběslavi, kde kromě se kromě domácího Spartaku představí i budějovický HC Samson a Světlá nad Sázavou.

Program 1. kola (18. a 19. září)

Vimperk – J. Hradec, Božetice – Č. Krumlov, Radomyšl – Milevsko, Veselí – Strakonice, Samson ČB – Hluboká, Soběslav má volno.