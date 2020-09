V šestém finálovém střetnutí play off NHL Tampa Bay porazila tým Dallasu 2:0, celou sérii ovládla 4:2 a po šestnácti letech tak zopakovala triumf z roku 2004. V týmu vítězů se ze zisku trofeje radují i dva čeští hokejisté – útočník Ondřej Palát a obránce Jan Rutta. Ten však do rozhodujícího utkání přímo na ledě nezasáhl.

A co říká velkému úspěchu svého syna bývalý písecký házenkář Pavel Rutta?

Je to super výsledek a velký úspěch Tampy, ještě teď jsem z toho dojatý. Byl to nádherný zápas. Měl jsem z něho obavy, protože některá utkání finálové série byla hodně vyrovnaná a rozhodlo se v nich až v prodloužení, ale tentokrát byla Tampa jasně lepším týmem.“

Co říkáte tomu, že po Stanislavu Neckářovi získal další hokejista z Písku Stanley Cup, navíc se stejným týmem, tedy s Tampou Bay?

Nechci, aby to vyznělo nějak namyšleně, ale na to, jak velkým je Písek městem, zde vyrostla řada skvělých hokejistů, kteří se dostali do NHL, KHL či české extraligy. A aby dva hráči z jednoho menšího města vyhráli Stanley Cup, tak takových měst v Čechách a na Moravě asi moc není. Písek nemá extraligový ani prvoligový celek mužů, přesto zde vyrostla řada skvělých hokejistů, a v budoucnu se snad objeví další. Písek vychoval takové hokejové individuality, které jsou schopny dosáhnout na nejvyšší mety. Nesmíme zapomenout na Honzu Kováře, který v KHL dvakrát vyhrál Gagarinův pohár, což je rovněž velký úspěch. Takže, klobouk dolů před píseckým hokejem. Zřejmě to v klubu dělají dobře.“ (smích)

A už jste mluvil se synem ohledně tohoto velkého sportovního úspěchu?

Ještě ne, mužstvo teď zřejmě slaví. Navíc hráči neví, jak to všechno bude v příštích týdnech a měsících. Honza nemá s Tampou smlouvu na další sezonu, takže ho zřejmě čekají nějaká jednání. A ani neví, jestli teď po skončení sezony přijede domů. Pokud by měl možnost oslavit tento úspěch doma a ukázat fanouškům v Písku Stanley Cup, tak by přiletěl, ale pokud by musel zůstat, ohledně koronaviru v Americe, tak by z oslav bohužel sešlo. Ale já doufám, že ho pustí a s Ondrou Palátem domů přijedou.

Takže by si Honza doma oslavy náležitě užil?

To určitě. Se synem jsem hovořil naposledy v neděli 27. září. Pokud by přiletěl domů, musel by nejprve na deset dní do karantény a po měsíci letět zpátky do Ameriky, kde by šel opět do karantény. A myslím, že devatenáctého listopadu jim začíná příprava na novou sezonu. Takže je otázka, jestli by se mu to vůbec vyplatilo, cestovat domů. Ale nepředbíhejme událostem, v příštích dnech budu vědět víc.(boř)