V dohrávce sedmého kola Tipsport extraligy prohráli hokejisté Madeta Motoru České Budějovice v Liberci po statečném výkonu 2:4. Další zápas odehrají v pátek doma s Olomoucí (17).

Zdeněk Doležal dal v Liberci první gól Motoru. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Hosté nasadili opět do branky Strmeně a do pole vyslali všech svých osmnáct aktuálně zdravých hráčů kádru. Severočeši dali na klíčovém gólmanském postu stejně jako v pátečním vzájemném duelu na jihu Čech před Kváčou přednost Pavelkovi.



Bílí Tygři byli vysokým favoritem zápasu, ale rozjížděli se jen pozvolna. Hru v oslabení hned v úvodu duelu zvládli naprosto bez potíží a postupně začali utahovat šrouby.



Birnerovu těžkou střelu pozorný Strmeň vykopl betonem a ustál bez úhony i libereckou první přesilovku, kdy byl zasypán sprškou puků. Jenže ve 14. min. českobudějovický gólman poprvé kapituloval. Lytvynov zbytečně ztratil kotouč za vlastní brankou a domácí první řada obranu soupeře doslova rozebrala. Birner dával již do prázdné branky – 1:0.