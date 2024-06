Ve škole se podařilo vybudovat ze spojovací chodby mezi budovami atletický koridor. "Povrch odpovídá standardům běžecké dráhy, v případě nepříznivého počasí je pro sportovní aktivity koridor ideální," říká a ukazuje na dobových fotografiích, jak náročné bylo prostor přebudovat. "Koridor je využíván nejen žáky základní školy, ale i partnerskými sportovními kluby, které navštěvují tělocvičny a tady mohou svým způsobem trénovat rychlostní vytrvalost a rychlost. Je to skvělý doplněk pro tréninkové jednotky hokeje," nezapřel hokejové srdce.

Co přesně bylo v místě, kde je dnes atletická dráha? "Je to spojovací chodba mezi tělocvičnou, školou, mezi jednotlivými pavilony školy, které jsou tři, a pavilonem dílen a informatiky. Čili je to taková spojnice, která dříve byla z rezavé ocelové konstrukce vyplněná skleněnými kopilitami. Už hrozilo i zranění. Jsme velice rádi, že i z hlediska bezpečnosti jsme dokázali tuto situaci vyřešit."

Sportovní začátky Vladimíra Caldra byly prakticky hned hokejové. "Můj otec se hokeji věnoval, hrál za Protivín, hrál za Strakonice. Byl i účastníkem krajského výběru a oba nás spolu s bratrem Karlem přivedl k tomu, že jsme dojížděli do Písku na odkrytý zimní stadion a začali jsme se věnovat jeho koníčku, který se postupem času stal i naším." Zimy v šedesátých letech minulého století byly pořádné, hokejisté hrávali hlavně na rybnících. "Pamatuju si zimu, kdy na mé narozeniny, a to je 26. listopadu, u nás zamrzl rybník a rozmrzl až v březnu."Z pozice ředitele vnímá, že pohybové dovednosti dětí jsou ve 21. století jiné. "Podmínky tenkrát nebyly takové jako teď. Trénovali jsme v lese, dělali shyby na větvích. Vybíhali kopce. Teď se situace zase zlepšuje, děti jsou obratnější díky skateparkům a dalším aktivitám. Ale je to menší skupina dětí, které to baví."

Podle Caldra je třeba pečlivě dbát na počet hodin tělocviku, které mají děti v základních školách povinné. "U nás je to vyřešené tím, že máme větší dotaci u sportovních tříd. Díky tomu, že se děti věnuji hokeji, máme v rámci disponibilních hodin navíc tři hodiny sportovní výchovy, kterou tráví na zimním stadionu ve spolupráci s HC. Jestli je to dost nebo málo, si netroufám odhadnout, protože některé děti k tomu sportu určitě mají vztah, některé zase menší."

Dětem dnes dospělí jejich čas často organizují. "Probíhá mnoho projektů," souhlasně přikyvuje bývalý skvělý hokejista, který dokonce působil na ledě v národním mužstvu Československa s kapitánským céčkem. "Třeba projekt Trenéři do škol, kde docházejí trenéři z různých sportovních odvětví na první stupeň v první až třetí třídě a spolu s učiteli se věnují dětem. Myslím si, že je to dobrá věc. Nicméně i předtím se učitelky a učitelé dětem věnovali. Dětem se to líbí, je to pro ně atraktivní. Má to smysl."

Medailista z MS a OH si naplno vychutnal zlatý úspěch českých hokejistů na MS v Praze. "Mohli jsme prožívat krásné chvíle. Byla z mančaftu cítit naprostá soudržnost, velmi vřelé nebo přátelské vztahy. Nikdo si na nic nehrál, alespoň co bylo vidět na veřejnosti. Prožíval jsem to stejně jako většina našeho národa a hrozně jsem přál, aby to tak dopadlo."

Školu v Grünwaldově ulici navštěvovala celá řada osobností. Třeba i Jáchym Kondelík ze zmiňovaného zlatého šampionátu. "Už u příležitosti dětské olympiády, která bude teď v Jihočeském kraji, navštívil naši školu, přijel i teď s pohárem a zlatou medailí, to nám udělalo velikou radost," dodal za pedagogický sbor jeho šéf Vladimír Cladr.¨

A ještě jedna dobrá zpráva. Vladimír Cladr pokračuje v roli ředitele ZŠ a také bude pomáhat začínajícím hokejistům v Motoru. "Příprava už začala, začíná vždycky v květnu a červnu, což je nejtěžší období nejen pro dospělé, ale i pro děti, kdy se nabírá kondice a kdy to trochu více bolí. Troufám si říct, že se ještě budu snažit trochu pomoct v rámci svých možností, ale už jen jako doplňkově jako asistent u akademie."