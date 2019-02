Třebíč - Utkání 20. kola 1. hokejové ligy: SK Horácká Slavia Třebíč – IHC Písek 5:1 (3:1, 0:0, 2:0).

Frank Kučera (na snímku ze zápasu Písku s Olomoucí zprava atakuje Sedláčka) byl jediným střelcem týmu IHC ve středečním utkání v Třebíči. | Foto: František Panec

Ve středečním dvacátém dějství první hokejové ligy bojovalo mužstvo IHC Písek na třebíčském ledě. V úvodní třetině Písečtí za domácím týmem herně nijak výrazně nezaostávali, ale nepochopitelnou liknavostí v defenzivní činnosti si znovu nechali soupeře utéct na těžko smazatelný tříbrankový rozdíl.

Poprvé skončil puk za Halmošiho zády v 11. minutě po krásně sehrané přesilovkové kombinaci Třebíče, kterou zakončil Dolníček. Tentýž hráč o chvíli později nemilosrdně ztrestal sérii dalších zaváhání Jihočechů a zvýšil už na 2:0.

Když se pak po dalších dvou minutách opřel do puku Křivohlávek a přes klubko hráčů vyhnal pavouky z levého horního růžku Halmošiho branky, vzali si hostující trenéři oddechový čas. Jejich mužstvo se brzy poté dostalo zpět do zápasu, to když přímočarou akci zakončil z prostoru mezi kruhy Kučera. Ta sice nebyla v první části ojedinělá, hosté by však potřebovali tolik prostoru, kolik ho před svou brankou dopřávali domácím útočníkům.

Kdyby byl hokej boxem, tak už by zřejmě hosté z jihu Čech vedli v utkání na body. Jenže direkt, po kterém by byl soupeř počítán, se nedostavil. Písecký celek ve druhé třetině Horáckou Slavii přehrával a brankář Čiliak mnohdy odolával i s vydatným přispěním štěstí.

Ani jedna ze čtrnácti střel mířících na jeho branku ale do sítě nepropadla. Nutno dodat, že se i Třebíčští dostali do několika nebezpečných šancí, k výtečnému výkonu se však rozchytal i písecký gólman Halmoši.

Ve třetí části se obraz hry opět proměnil. Třebíčští hokejisté sáhli k pozorné obraně středního pásma a svého soupeře už absolutně k ničemu nepustili. Definitivně se Moravané chopili vlády ve 48. minutě po nádherné individuální akci Buriana. Necelých sedm minut před koncem přetavil další pohlednou kombinaci v pátý gól domácích Dočekal a o vítězi nebylo nejmenších pochyb.

Trenér Jindřich Setikovský (IHC Písek) k utkání řekl: „Do první třetiny jsme vstoupili odevzdaně a dostali jsme tři góly. Tím bylo prakticky po zápase, protože naše produktivita je žalostná. Ukázala to druhá třetina, kterou jsme odehráli velmi slušně a měli několik opravdu velkých šancí, ale neproměnili jsme je. Za stavu 3:2 by poslední část mohla vypadat jinak, takhle se ale stala přesnou kopií té první. Museli jsme hru otevřít, ale už jsme se vůbec neprosazovali. A Třebíč, hrající v dobré formě, nás potrestala."

Branky: 11. Dolníček (Dočekal, Malena), 15. Dolníček (Dočekal, Burian), 17. Křivohlávek (Káňa), 48. Burian (Dolníček, Rangl), 54. Dočekal (Dolníček, Burian) – 18. Kučera (Boháč, Heřman). Rozhodčí: Přikryl – Černý, Reich, vyloučení: 3:3, využití: 2:0, diváků: 1050.

Sestava Písku: Halmoši – Semrád, Boháč, Kříž, Kameš, Růžička, Makovský, Klement – Kubeš, Pitule, Marek – Melka, Lukáč, Ferebauer – Polodna, Kučera, Heřman – Sedláček, Vlček, Slavík – Strnad.

V sobotu 10. listopadu od 17.30 hodin přivítají písečtí hokejisté u Otavy druhý tým tabulky z Ústí nad Labem.