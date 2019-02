České Budějovice – Každým dnem se vyvíjí situace kolem případných posil hokejového Mountfieldu ze zámořské NHL, kde začala výluka.Nejblíže je zatím angažování zkušeného obránce Radka Martínka, jenž by se teoreticky mohl v českobudějovickém dresu objevit už v úterním domácím duelu se Spartou. „Radkovi jsme poslali návrh smlouvy a měli bychom se bez problémů domluvit," informuje sportovní manažer klubu Petr Sailer.

Radek Martínek | Foto: Deník/ Vít Šimánek

Martínek by měl dorazit z Ameriky už brzy. „Chce přiletět co nejdříve, jakmile se mu podaří sehnat spoj. Lety z New Yorku jsou ale dost nabité, takže uvidíme. Do konce týdne by tady však měl být," je Sailer přesvědčen.



Klubový manažer jednal také s jednou z ikon českobudějovického hokeje. „Dohodli jsme se, že to Vašek probere s manželkou a o víkendu si znovu zavoláme. Během nějakých čtrnácti dnů by se to mělo definitivně vyřešit," vysvětluje Sailer. „Teď je samozřejmě předčasné mluvit o tom, jak to s Vaškem bude."



Momentálně je vyloučený návrat Milana Michálka, jenž se podrobil operaci břicha a čekají jej čtyři až šest týdnů rekonvalescence, k čemuž nyní může využít výluku NHL. „Milan využije výluku, aby se dal zdravotně do pořádku," přikyvuje Sailer.



Nadále naopak probíhají jednání s kanadským bekem Andrew Ferencem. „Mluvili jsme s jeho agentem. Ten by měl spolu s Radkem Martínkem dorazit nejdříve," věří Petr Sailer.