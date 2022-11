„Připravím kluky, ale připadá mi to, jako když si povídám sám pro sebe. Začátek byl z naší strany špatný. Individuální chyby, špatně rozebraní hráči. Detaily, o kterých se bavíme, abychom si na ně dávali pozor a dělali je správně, tak je nejsme schopni udělat. To nás stojí utkání,“ neskrýval dost značné rozčarování trenér Jaroslav Modrý.

Potěšilo ho alespoň, že jeho tým ani za nepříznivého stavu zápas nezabalil a pral se o výsledek až do konce. „Taháme za kratší konec a soupeř si zvedá sebevědomí. Po změnách, které u něj proběhly, úplně změnil herní projev. Ve třetí třetině se trochu zvedáme, ale zase uděláme tu samou hrubku. Opět nedostaneme na mantinelu puk ze třetiny, i když si o tom pořád povídáme. Úplně nesmyslně propadneme a soupeři darujeme šestý gól. Ale alespoň jsme ukázali charakter a bojovali až do konce. To oceňuji,“ potvrdil.

Matný výkon na body stačit nemohl, Motor prohrál na ledě posledního Litvínova

Přes šest inkasovaných gólů a jednu slabší chvilku svůj tým výrazně podržel Jan Strmeň v brance. „Honza nás teď drží, maká a my nejsme schopni mu pomoci. To mě hodně mrzí,“ pochválil Modrý i přes nepříznivý výsledek svého gólmana.

Litvínov byl v úterý lepší a trenér Karel Mlejnek slavil vítězství i ve svém třetím duelu v roli hlavního kouče. „Pro nás to byl veledůležitý zápas, abychom potvrdili dva solidní výkony z předcházejících zápasů. Výrazně nám pomohl začátek a výborně sehrané buly v přesilové hře. V průběhu prvních dvou třetin jsme si dokázali vytvářet příležitosti a byli jsme celkem produktivní,“ pochvaloval si litvínovský lodivod.

Třetí třetina podle něj mohla ještě průběh zápasu zvrátit. „Dostali jsme smolný gól na 5:2, což se může stát. To bych říkal, i kdybychom zápas nedotáhli do vítězného konce. Rychle jsme dostali ještě další gól a museli jsme si vzít time out. Sice jsme zareagovali gólem na 6:3, ale soupeř při hře čtyři na čtyři odvolal gólmana. Snížil a dostal nás do problémů. Prokázal charakter, ale naštěstí jsme to zvládli a jsem rád, že jsme brali tři body,“ uvedl.

Jsem rád, že kluci začínají být odměněni za svou práci," těší trenéra Modrého

V pátečním duelu s Hradcem by se v dresu Motoru mohl objevit zkušený matador Michal Vondrka, jenž se loni podepsal pod extraligový bronz. „Jsme domluveni, teď ještě musím dát všechno dohromady papírově,“ potvrdil i generální manažer klubu Stanislav Bednařík.

Proti Hradci se chystá do boje také kapitán Milan Gulaš, jenž se vrací po zranění. „Povedlo se nám léčbu trochu urychlit,“ spiklenecky se usmál. Na marodce tak zůstávají už pouze gólman Hrachovina a obránci Percy s Hovorkou.

V českobudějovickém kádru už naopak nefiguruje obránce Lukáš Doudera, jehož vyřadilo ze hry zraněné rameno. „Na konci října mu v našem klubu vypršela smlouva a nebyla prodloužena,“ upřesnil Bednařík.