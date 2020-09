V prvním mistrovském zápase ve druhé lize skupině Jih dokázali domácí hokejisté IHC Písek porazit Buldoky z Řisut až díky brance v prodloužení. Svěřenci trenéra Jana Boháčka sice na jihu Čech třikrát vedli, králové z Písku ale třikrát vyrovnali a nakonec si připsali cenný bod navíc za vítězství 4:3 v prodloužení.

Slavnostní zahájení formou čestného buly si vzala na starosti starostka Písku Eva Vanžurová. Písečtí hokejisté hrající v nových dresech inkasovali v zápase jako první. Po nahození Michaila Potěchina nasměroval kotouč za záda brankáře Richarda Kříže Michal Fortelka. Modrožlutí se vrátili do hry zásluhou Davida Matějky, který tvrdou a přesnou ranou do šibenice vyrovnal na 1:1. Řisuty si ale vzali vedení zpět na svou stranu. Nahození za obranu domácích skvěle vystihl Petr Patyk. Zpracoval si puk a poslal ho mezi nohy gólmana. Jenže zhruba minutu před první sirénou se prosadila nová posila Písku Lukáš Volf a bylo to 2:2.

Ve druhé třetině se opět dostali Buldoci do vedení. Roman Formánek zakončil rychlý protiútok, když vymetl šibenici domácí svatyně. Svěřenci Luboše Roba ale nesložili zbraně a i do třetice se jim podařilo vyrovnat zásluhou Tomáše Roda, který se trefil proti svému bývalému klubu, a poslal tak zápas do prodloužení, ve kterém měli hráči IHC Písek k dispozici přesilovou hru. V ní David Matějka využil chyby v rozehrávce Buldoků a strhl bod navíc na stranu hokejistů hrajících u Otavy.

"Byl to těžký zápas a zbytečně nervózní. Bylo vidět, že je to první utkání před domácím publikem. Potřebujeme si takové zápasy prožít. Nebylo to lehké a vítězství za dva body bereme. Šancí bylo plno, jenže když jsme potřebovali gól dát, dostali jsme ho v nečekané chvíli. Nešly nám přesilovky, kde jsme mohli rozhodnout. Bylo tam několik dobrých pasážích, ale více momentů, které se nám nelíbily. Musíme na tom pracovat." řekl pro klubový web trenér IHC Písek Luboš Rob.