Tímto svým špatným rozhodnutím znehodnotili jednak Regionální ligu juniorů i Extraligu juniorů 2018/2019. Obě soutěže se stále hrají.

„Není možné, aby výkonný výbor měnil pravidla soutěží v průběhu sezóny,“ řekl prezident IHC Písek Lukáš Tramba. Opírá se o odstavec číslo tři v pravidlech soutěže Regionální ligy juniorů pro sezónu 2018/2019, který říká, že družstva umístěná ve čtyřech nadstavbových skupinách na prvním místě se utkají navzájem dvoukolově každý s každým o postup do extraligy. Písečtí junioři vyhráli svou skupinu a chtějí hrát kvalifikaci o účast v extralize. První dva týmy z teto kvalifikace mají podle daných pravidel postoupit do Extraligy juniorů.

Tímto vydaným pravidlem svazu by se podle něj měl řídit i výkonný výbor. „Rozumím tomu, a souhlasím s výkonným výborem, aby se počet týmů v extralize juniorů snížil. Ale za předem jasně stanovených pravidel v sezóně 2019/2020. A sezónu 2020/2021 už hrát se sníženým počtem týmů,“ řekl Tramba.

„Souhlasím i s tím, že svaz chce vytvořit tříúrovňové soutěže. Extraliga, liga a regionální liga. Dále zastávám názor, aby Extraliga juniorů nebyla uzavřená soutěž. Pro každý sport je zdravé konkurenční prostředí, kde týmy mohou postupovat a sestupovat. A nevidím ani důvod, proč by z extraligy juniorů nemohly sestupovat týmy, které mají akademie a v dané sezóně jsou na sestupovém místě a postupovat týmy bez akademií. Viděl bych dva týmy sestupující a dva postupující každou sezónu,“ navrhuje Lukáš Tramba.

Nakonec i letošní ročník Extraligy juniorů podle něj ukazuje, že týmy bez akademií hrají kvalitní hokej a nacházejí se na nesestupových příčkách. „Tím, že se extraliga uzavře, se vytváří umělé laboratorní prostředí. Za posledních několik let se v našich dorosteneckých a juniorských soutěžích udělalo hodně přešlapů. Svaz by mel vytvořit dlouhodobou koncepci soutěží, po diskuzi s odbornou veřejností. A nenutit výkonný výbor do nepromyšlených rozhodnutí,“ dodává Lukáš Tramba.