Jak avizovali, nechali trenéři odpočívat většinu zkušených hráčů a pořádnou příležitost dostala většina mladíků. „V utkání se objevilo hodně prvků, na kterých pracujeme v tréninku. Přijeli jsme s menším počtem hráčů, protože chceme budovat také kondici hráčů. Zápas nám ukázal spoustu věcí,“ konstatoval hlavní kouč Jaroslav Modrý.

Motor sehrál proti kvalitnějšímu a zkušenějšímu soupeři velice dobrou první třetinu, kterou vyhrál 3:1. Pak se ale začal obraz hry otáčet ve prospěch Škodovky. „Trošku nám chyběly nohy. Hlavně ve druhé třetině jsme ztratili dost osobních soubojů a zbytečně jsme otáčeli puky. Hodně času jsme strávili u nás ve třetině. To stojí síly, které nám ke konci chyběly,“ všiml si.

Za stavu 4:3 pro domácí českobudějovická střídačka odvolala gólmana. Hosté inkasovali při power play do prázdné branky, přesto tento tah zkusili znovu. „Zápas se hraje na šedesát minut, tak je třeba pořád věřit ve vítězství. Přece nehodíme na led ručník, když je minuta do konce,“ namítne kouč. „Pořád jsem věřil, že góly dát můžeme. Sehráli jsme dobrý vzorec, jenom jsme neuspěli v koncovce. Je to otázka i trochu štěstí a pak se zase můžeme posunout dál,“ je Modrý přesvědčen.

Podle něj jsou výsledky důležité i v přípravě. „Chceme vyhrávat. Ale v přípravě jsme ochotni i něco obětovat, abychom viděli, jak se hráči v různých situacích chovají. Výsledky jsou však pro nás důležité,“ ještě jednou zdůrazní.

V Plzni dostala šanci řada hráčů, kteří bojují o své místo v kádru. „Střídali světlé momenty s těmi horšími. Musejí dostat příležitost, abychom věděli, co v nich je. Ale nechtěl bych je hodnotit po prvním utkání. Šanci ještě dostanou a pak uvidíme, kam se posunou,“ nechtěl trenér dělat předčasné závěry.

V sobotu do Salcburku pojedou i všichni hráči, kteří měli ve čtvrtek volno. „Je dobré, že se můžeme potkat se soupeřem, který nehraje naší extraligu. Jedná se o jistou reprezentaci českého hokeje v zahraničí. Každopádně je to pro nás příjemné zpestření přípravy,“ těší se na duel s atraktivním soupeřem.

Jaroslav Modrý právě v Plzni po návratu ze zámoří končil svou bohatou hráčskou kariéru. Fanouškovský kotel Škodovky také po utkání vyvolával jeho jméno. „V Plzni jsem strávil hezké časy a jsem rád, že jsem tady dostal šanci. Bylo příjemné, že si na mě fanoušci vzpomněli,“ usmál se.