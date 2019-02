České Budějovice – V 56. kole první Chance ligy vyhráli hokejisté ČEZ Motoru nad Třebíčí po tuhém boji 3:2. V pondělí je čeká další zápas v Litoměřicích (18), ve středu budou hostit Frýdek-Místek (17.30).

Z domácí sestavy vypadl zraněný obránce Fillman, kterého nahradil M. Jandus. Mimo hru jsou dlouhodobí marodi Čermák (ten by mohl hrát už v pondělí v Litoměřicích) a Šimánek. Krátce před zápasem přišel o místo na soupisce také útočník Karabáček, kterého nahradil Kanaďan Dunn. "Václav Karabáček přišel pozdě na dopolední rozbruslení. Stalo se mu to již potřetí, tak byl ze strany trenérů i vedení klubu suspendován," vysvětlil útočníkovu absenci trenér Václav Prospal.



Po trošku ospalém začátku se do první vážnější šance dostal domácí Doležal, zblízka ale těsně minul. V 6. min. už se měnilo skóre. Při první přesilovce zápasu si Endálovu přihrávku srazil bruslí za záda vlastního gólmana obránce Psota.



Hosté potom trošku zvedli hlavy a srovnali krok. Několikrát tak musel prokázat své umění také Kváča v domácí brance. Velká podívaná to však v první třetině nebyla. Hře chyběla větší šťáva a nasazení.



„Je důležité, že jsme dali první gól, i když se štěstím. Soupeř měl ale také nějaké šance. Je třeba se vyvarovat faulů, protože hosté mají kvalitní přesilovky,“ zhodnotil první třetinu útočník Motoru Miloslav Čermák, který se pomalu chystá na návrat do hry.



Ani po změně stran Motor nepřidal na tempu, a tak bylo otázkou času, kdy přijde trest. Při Patákově obrovské šanci ještě čaroval Kváča v brance, ale v přesilovce ve 26. min. už bylo skutečně vyrovnáno. Nedvídkovu střelu od modré vyrazil domácí gólman přímo na hokejku Havránka, který neměl problém ji vrátit do odkryté branky.



Jihočeši se dostali do útlumu a nepomohla jim ani zpackaná přesilovka pět na tři. A bylo ještě hůř. Kváča nezachytil do lapačky Havlátův švih a hosté poprvé v utkání vedli.



Pět minut před druhou sirénou naštěstí přišla odpověď. M. Novák si nabruslil na kruh a trefil se báječně do horního růžku – 2:2. Vyrovnávací branka odstartovala domácí nápor, který ale bohužel utnula přestávka.



„Vstup do druhé třetiny nám nevyšel. Sice jsme dostali dva góly, ale naštěstí nás to nepoložilo. Podařilo se nám vyrovnat a třetí třetina ještě bude otevřená,“ okomentoval Čermák druhé dějství.



Vedoucí gól měl na hokejce domácí Endál. Gólman Svoboda ho však v tutové šanci vychytal. Žádný zdrcující tlak ze strany Motoru se ale nekonal. Jenže minutu před koncem to přece jen přišlo. Po Kutlákově střele se dorážkou trefil Babka a zajistil svému týmu nesmírně důležité tři body.



Nic na tom už nemohla změnit ani závěrečná power play hostí.



Branky a nahrávky: 6. Endál (Plášil, M. Novák), 35. M. Novák (Pavlin), 59. Babka (Kutlák, Zd. Doležal) – 26. Havránek (Nedvídek, Brož), 33. R. Havlát (Nedvídek). Vyloučení: 3:4, využití: 1:1. Rozhodčí: Vrba, Obadal – Votrubec, O. Doležal. Diváci: 6279.

ČEZ Motor: Kváča – Plášil, Kutlák, Pavlin, Pýcha, Plášil, M. Jandus, Vydarený – Endál, Gilbert, M. Novák – Babka, Bradley, Beránek – Zd. Doležal, R. Přikryl, Heřman – J. Doktor, Dančišin, Dunn. Trenéři Prospal a Totter.