Zpřísňující se nařízení kvůli šířící se nákaze virem SARS-CoV-2 výrazně zasahuje také do sportovního dění. Některé programy sportovních soutěží se odkládají, jiné se ruší. Písecký hokejový klub vyřešil nastalou situaci ukončením sezony. Na zimním stadionu u Otavy už se nebude ani trénovat.

Hokejisté A-týmu IHC Králové Písek. | Foto: Deník / Petr Brůha

Klub na svých webových stránkách zveřejnil oficiální prohlášení: „Mrzí nás to, ale zdraví je na prvním místě. Na základě rozhodnutí vlády o zavedení Nouzového stavu v ČR, vedení klubu IHC Králové Písek rozhodlo o UKONČENÍ aktuální sezóny od pátku 13. 3. 2020 od 8:00 hod. Dnešní tréninky proběhnou podle plánu. V pátek a v pondělí od 9:00 do 17:00, bude umožněn vstup do šaten, aby si každý mohl odnést věci.“