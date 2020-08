Sportovní kluby vytvořily u řeky (vodní pólisté přímo v ní) improvizovaná sportoviště. Hrál se fotbal, basketbal, házená, florbal, zmiňované vodní pólo…

Ze všech stran byly slyšet zajímavé informace. Strakoničtí vodní pólisté jsou na sezonu nachystaní, házenkáři zase uvažují o návratu do extraligy.

Mezi děti dorazila také hokejová hvězda. Jak prožívá období koronaviru?

Jak si užíváte horké léto roku 2020?

Nádherně. Léto je krásné období, baví mě.

Zastavme se na skok u sezony, která skončila neslavně, koronavirově, jaká pro vás v Rize byla?

Když přišly ty problémy s pandemií, tak my už měli po sezoně. Nedostali jsme se do play off. Pro ostatní kluky, kteří makali celý rok, to bylo hodně nepříjemné. To ale neplatí jen pro hokej, to platí pro celý sportovní svět.

Máte od spoluhráčů zpětně nějaké reakce, jak oni vnímají nečekaně ukončenou sezonu 2019/20?

Mrzí to všechny. Neskončilo to, jak mělo, žádný vrchol sezony prakticky vůbec nebyl. Byla to zvláštní sezona pro hráče i fanoušky.

Dokážete si v kontextu onemocnění Covid-19 představit, jak bude vypadat následující sezona?

Co se teď děje, je divné, opravdu hodně zvláštní. Ani vlastně si na to nedělám svůj názor. Spíš se snažím postupovat podle aktuálního dění.

Dokážete potíže s novým typem koronaviru vytěsnit z hlavy?

Kdyby se nad tím člověk zamýšlel, byl by z toho nějakým způsobem nervózní. Stejně s tím nikdo nemůže nic moc dělat. Je to špatná situace pro sportovce, není to vůbec dobrá doba pro fanoušky. Bohužel.

Cítíte větší tlak od majitelů hokejových klubů?

Spíš nejistotu. Hokej je naše práce, přitom ani my nevíme, co pořádně bude.

V průběhu prázndin jste se vrátil domů, do Strakonic. Právě tady členové hokejového klubu na akci pro děti vyvěsili dresy klubu. Hrával jste v některém z nich?

To ne. Jsou krásné. Dospělácké. Tam já se ve Strakonicích vůbec nedostal (smích). Budu muset na sobě makat, abych takový dres někdy v zápase oblékl. Abych vůbec měl tu šanci

Asi každý den odpovídáte na otázku, kam vás hokejový život zavede po ukončení smlouvy v Lotyšsku. Kam to tedy bude?

Nevím.

Opravdu ne?

Nevím to.

Ani nenaznačíte? Evropa? Jih, sever? Švýcarsko? Nebo česká hokejová scéna?

Nechci ani říkat, že všechno je v jednání. To je takové klišé. Mám agenta, který se o tyto věci stará, dává mi nabídky, já na ně odpovídám ano nebo ne.

Zatím jste se nerozhodl?

Zatím jsem vždy řekl ne.

Žádná konkrétní nabídka vás nezaujala?

Nejsou takové, aby se na ně dalo nějak odpovědět, někam se posunout.

Tady ve Strakonicích jste vyrazil mezi děti, sám máte čtyři (2 synové: Frederick, Sebastian, 2 dcery: Charlotte Mia a Beatrice Anna), pohybujete se mezi mladými sportovci rád?

Nad touto nabídkou jsem tedy neváhal ani chvilku. Psal mi pan Pechoušek, který tuto akci organizoval, že to je akce pro město, pro Strakonice, chtěl jsem nějakým způsobem, alespoň malým činem pomoct.