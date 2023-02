Branky: 10:12 D. Kašpar (V. Korous), 24:00 D. Kašpar (V. Korous, P. Samohejl), 28:33 D. Kašpar (V. Korous, M. Dvořák) - 13:11 K. Šťastný (D. Škoda, A. Mikeš). Rozhodčí: Poskočil - Dančišin, Svoboda. Vyloučení: 3:3. Bez využití.

Sestavy - HC Vimperk: Dvořák – Šaršok, Jan Lang, Holub, J. Předota, D. Drabeš, Turek – R. Sitter, Šafář, J. Sitter, Samohejl, Korous, Kašpar, Koška, Paukner, Novotný. Trenéři Ondřej Předota a Karel Drabeš.

HC Strakonice: Myslivec – Kovář, Hrubý, Mikeš, Němec, Papež, Franta – Januška, Dlouhý, Šebesta, Škoda, Šťastný, Křenek, A. Řehoř, Hradský, Babor. Trenéři Kamil Šťastný a Luboš Krupka.

Karty byly před zápasem rozdány jasně. Vimperk potřeboval výhru za tři body, aby se ještě udržel v boji o play off. Strakoničtí chtěli nějaký ten bodík, aby se ještě pokusili o čtvrté místo pro pay off. Navíc, pokud by bodovali, pomohli by v boji o play off okresním kolegům z Radomyšle. Platilo to první, Vimperk vyhrál za tři body a jeho výhru řídili hattrickem devatenáctiletý David Kašpar a třemi asistencemi Václav Korous. U třetí branky domácích asistoval i gólman Dvořák.

Na vedoucí branku domácích dokázal v první třetině brzy odpovědět vyrovnáním Šťastný. Vimperský Kašpar se pak ještě v první desetiminutovce druhé třetiny trefil dvakrát a na to již Strakoničtí nenašli odpověď. Ti se ještě v závěru utkání pokusili o power play, ale bez výsledku.

V domácím táboře tak panuje spokojenost. "Až na nějaké drobnosti v první třetině jsme odehráli velice dobrý zápas. Od druhé třetiny jsme to měli pod kontrolou a jsme tak pořád ve hře o play off," shrnul utkání vimperský trenér Ondřej Předota.

Vimperští udělali k play off první krok. Ten druhý je čeká zítra v Soběslavi a opět potřebují vyhrát za tři body. Navíc budou dnes bedlivě sledovat utkání Milevsko - Radomyšl a držet palce domácím. Strakoničtí mají utkání 21. kola s Božeticemi již předehráno (6:1).

Aktuální tabulka po páteční dohrávce:

1 HC Samson Č. Budějovice 18 14 0 0 4 106:50 42

2 HC Milevsko 1934 18 11 3 0 4 82:47 39

3 TJ Hluboká n. Vlt. 17 9 4 2 2 86:47 37

4 Spartak Soběslav 18 9 1 2 6 76:66 31

5 HC Strakonice 19 10 0 0 9 83:82 30

6 Loko Veselí n. Luž. 18 9 0 1 8 98:85 28

7 Slavoj Český Krumlov 18 8 1 1 8 106:69 27

8 Sokol Radomyšl 18 6 3 1 8 81:82 25

9 HC Vimperk 18 6 1 2 9 56:75 22

10 HC Střelci J. Hradec 19 3 0 5 11 60:114 14

11 Božetice 19 1 1 0 17 60:177 5