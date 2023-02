Osmička pro čtvrtfinále play off je již jasná, o nasaení do jednotlivých dvojic však rozhodne až poslední kolo. Do pořadí na samotném čele tabulky ještě mohou promluvit hráči Milevska.

Ti v minulém kole doma smetli Sokol Radomyšl a dokončili tak skvělou sérii, ve které na domácím ledě v této sezně neokusili hořkost porážky. Rádi by si však sáhli ještě dál. V sobotu 11. února hrají v posledním kole ve Veselí nad Lužnicí a pokud se jim podaří zvítězit za tři body, dostanou se do čela tabulky o bod před Samsony Č. Budějovice. Ti hrají své utkání až v neděli a zajíždějí k derby na otevřené kluziště do Hluboké nad Vltavou.

Boj o první místo je tak stále otevřený. Ale ať to dopadne jakkoliv, Milevští mají ve čtvrtfinále a případně i v semifinále play off jistotu, že by hráli rozhodující utkání na svém domácím ledě. A ten je pro ně, jak ukazují statistiky, velkou výhodou.

Druhý celek z Písecka, Božetice, se v neděli se sezonou rozloučí. Z posledního místa hostí čtvrtou Soběslav.

Aktuální tabulka:

1. HC Samson Č. Budějovice 19 14 1 0 4 108:51 44

2. HC Milevsko 1934 19 12 3 0 4 89:48 42

3. TJ Hluboká n. Vlt. 19 9 4 2 4 92:56 37

4. Spartak Soběslav 19 10 1 2 6 81:67 34

5. Slavoj Český Krumlov 20 9 1 2 8 112:75 31

6. Loko Veselí n. Luž. 19 10 0 1 8 102:87 31

7. HC Strakonice 19 10 0 0 9 83:82 30

8. Sokol Radomyšl 19 6 3 1 9 82:89 25

9. HC Vimperk 19 6 1 2 10 57:80 22

10. HC Střelci J. Hradec 19 3 0 5 11 60:114 14

11. Božetice 19 1 1 0 17 60:177 5