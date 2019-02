Písek - Konečný účet vzájemných bitev Písku a Tábora v aktuálním ročníku druhé ligy zůstal příznivější pro hráče od řeky Otavy. Ve středečním čtvrtém sezónním derby zdolali svého rivala 4:2 a díky tomu jsou už jen krůček k dlouho zapovězené účasti v play-off.

Brankář Michal Novák čelí šanci písecké dvojice Jan Sýbek - Jan Polata. | Foto: Deník

Táborský celek dostal příležitost povolat do zbraně prvoligové pendly Tomáše Hajiče, Ondřeje Kachyňu, Milana Dančišina a Ondřeje Šulka. Po měsících lopotného skládání sestavy si tak dopřál luxus v podobě hry na čtyři formace, ani to ho ale k úspěchu v prestižním střetnutí nedovedlo.



Utkání rozehráli hosté od Jordánu lépe a po deseti minutách hry se dostali zásluhou povedeného výpadu dvojice Šulek – Sladkovský do vedení. Radost z gólu ovšem trvala jen krátce. O pouhých osmdesát vteřin později totiž procedil svou střelu přes brankáře Nováka Volf a bylo vyrovnáno.



Ve druhé části hry si oba celky své role vyměnily. Tentokrát se poměrně brzy dostali do trháku Písečtí, a to díky Hučkovi. Hráči Tábora dokázali na tento okamžik zareagovat a konci 26. minuty, kdy se po střele Hajiče ujala pohotová teč Blažka. V dalším průběhu druhé části byli hosté mírně lepším týmem, ale rovnovážný stav 2:2 zůstal v platnosti i po druhé siréně.



Zlomový moment zasáhl do vývoje derby v úvodu 43. minuty, kdy hrubě chyboval táborský gólman Novák a Strnad ho za to potrestal třetí píseckou trefou. Necelé čtyři minuty poté uštědřil Táborským čtvrtý gólový direkt Sýbek a od té chvíle už provázela hru kohoutů ohromná křeč. S chutí hrající písecké mužstvo tak dovedlo třetí ze čtyř sezónních derby do vítězného konce.



IHC PÍSEK – HC TÁBOR 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)



Branky: 12. Volf (V. Šuhaj, Houdek), 21. Hučko (Suda), 43. Strnad (Červinský), 46. Sýbek (Parýzek, Hučko) - 10. Sladkovský (Šulek, Prášek), 26. Blažek (Hajič, Dančišin). Rozhodčí: Šindel – Horažďovský, Štěpánek. Vyloučení: 4:3. Využití: 0:0. Oslabení: 0:0.



Diváků: 320.



SESTAVY - IHC Písek: Hauser – Parýzek, Hanus, Bílek, Suda, Červinský, Turek, Houdek – Polata, Hučko, Sýbek - Novák, Koupal, Matějka - Strnad, V. Šuhaj, Volf, Rod. HC Tábor: Novák – Černý, Hajič, Kachyňa, Skočovský, Kanov, Duben, od 21. Bouška – Dančišin, Blažek, Březina - Šulek, Sladkovský, Prášek - Pípal, Pechánek, Škrdleta - Kadilák, Drda.



Hodnocení trenéra - Arpád Györi, HC Tábor: „Využili jsme pendly, abychom klukům trochu odlehčili a mohli zápas odehrát na čtyři pětky. Chtěli jsme hrát otevřený hokej, protože už nemáme v podstatě co ztratit. První třetina byla vyrovnaná, v té druhé jsme měli mírně navrch a vytvořili si i několik šancí, po kterých jsme mohli jít do vedení. Zlomovým momentem zápasu byl třetí gól soupeře po nešťastném zaváhání Michala Nováka. Písečtí se dostali do vedení, získali klid a zbytek zápasu už si pohlídali, zatímco nás ten moment srazil dolů a nedokázali jsme se z toho vymanit, i když jsme potom stáhli hru na tři pětky.“