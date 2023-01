Jihočeši vstoupili do utkání velmi aktivně, už v úvodní minutě se ujali zásluhou Seidla vedení, které pak v 9. ještě navýšil Šulek. Favorit svého soka jednoznačně přestřílel, ale v prostřední části přidal pouze jednu trefu. Nepříjemností bylo zranění Dančišina, který po tvrdém zákroku Charosuka putoval na vyšetření do nemocnice.

Chuť si kohouti spravili v závěrečné dvacetiminutovce, kdy Most pokořili ještě čtyřikrát, brankář Gába navíc udržel čisté konto. O převaze domácího celku výmluvně vypovídá i poměr střel 69:16.

„Zápas jsme měli od začátku do konce pod kontrolou. Na jedné straně jsme hodně šancí neproměnili, ale konečný výsledek s nulou je samozřejmě příjemný. Kluci hráli trpělivě a bylo jen otázkou času, kdy nám to tam napadá. Těší mě, že se nám zlepšila práce kolem branky soupeře; některé naše góly padly právě z dorážek a důrazu před gólmanem; je to věc, kterou po hráčích chceme, a v dnešním utkání se objevila, což je pozitivní. Poděkování patří hráčům i fanouškům, kteří znovu přišli ve velkém počtu. Myslím si, že jsme nakonec všichni byli spokojení,“ konstatoval trenér vítězů Aleš Krátoška.

V dalším kole se Tábor, který se posunul na třetí místo, utká ve středu 1. února doma s Příbramí (18).

HC Tábor – Mostečtí Lvi 7:0 (2:0, 1:0, 4:0)

Branky a nahrávky: 1. Seidl (Hajič, Matušík), 9. Šulek (Vlček), 40. Duchan (Matušík, Hajič), 42. Kohůt (Vlček, Šulek), 47. Zíb (Bahenský, Duchan), 52. Milfait |(Vlček, Severa), 59. Prášek (Kohút, Hajič).

Rozhodčí: Červenka - Žídek, Jurak. Vyloučení: 4:5 Využití: 2:0 Diváci: 1257

Tábor: Gába - Plášil, Hajič, Černý, Kříž, Krejčí, Hubata, Kohout - Seidl, Matušík, Prášek - Endál, Milfait, Severa - Kohút, Vlček, Šulek - Duchan, Zíb, Dančišin, Bahenský.

Další výsledky: Ústí nad Labem - Kobra Praha 5:3, Letňany - Chomutov 3:2, Vrchlabí - Příbram 3:6.

II. liga sk. Západ o 1. až 8. místo

1. Letci Letňany 35 29 0 3 3 171:78 90

2. Hokej Ústí nad Labem 35 24 2 2 7 149:91 78

3. HC Tábor 35 21 5 2 7 183:89 75

4. Piráti Chomutov 34 23 1 3 7 175:102 74

5. HC Příbram 35 22 2 1 10 162:99 71

6. Kobra Praha 35 18 2 0 15 109:115 58

7. Stadion Vrchlabí 34 18 0 3 13 136:108 57

8. Mostečtí Lvi 35 13 3 1 18 123:151 46