Hokejisté Tábora a Písku budou v nové sezoně II. ligy opět účinkovat ve skupině Západ, která bude mít 15 účastníků. Formát soutěže zůstane stejný. Úvodní zápasy základní části se odehrají v sobotu 23. září. Informace vzešly z tradičního aktivu druholigových klubů.

Hokejová II. liga odstartuje novou sezonu 23. září. Stejně jako v té předchozí v ní budou v Západní konferenci působit jihočeské týmy Tábora a Písku. | Foto: archiv Deníku

Západní konference bude v nadcházejícím ročníku postrádat dva tradiční účastníky. Hokejisté Klatov se totiž do II. ligy vůbec nepřihlásili a Jablonec nad Nisou kvůli problémy s nájmem a neuspokojivým technickým stavem tamního zimního stadionu nakonec licenci prodal do Hronova. Ten v soutěži zůstane navzdory tomu, že původně neuhrál baráž a sestoupil. Nováčkem skupiny jsou vítězové kvalifikace Kralupy nad Vltavou.

Skupina Východ čítá 12 celků a nově se v ní představí Šumperk, který spadl z I. ligy, a brněnská Technika, jež uspěla v kvalifikaci.

Hrací model by měl zůstat stejný, což znamená, že v Západní konference čeká účastníky 44 kol včetně nadstavby, následovat bude předkolo play off a klasické vyřazovací boje, v nichž se obě konference propojí až v rámci semifinále, které už se, což je jediná novinka, bude hrát stejně jako finále na čtyři vítězství. Vítěz si zajistí postup do Chance ligy.

Připomeňme, že v uplynulé sezoně se triumfu v II. lize radovalo Znojmo. Tábor jako jeden z favoritů vypadl nečekaně už ve čtvrtfinále s Příbramí, pro Písek, který se do vyřazovací části probil po čtyřech letech, bylo konečnou už předkolo play off, v němž nestačil na Most.

II. liga

Západní konference

Letňany, Chomutov, Příbram, Vrchlabí, Tábor, Ústí nad Labem, Děčín, Kobra Praha, Cheb, Řisuty, Písek, Benátky nad Jizerou, Most, Kralupy nad Vltavou, Hronov.

Východní konference

Šumperk, Vyškov, Havířov, Valašské Meziříčí, Kopřivnice, Havlíčkův Brod, Hodonín, Nový Jičín, Opava, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Technika Brno.