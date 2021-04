Oba soupeři se utkali už ve čtvrtek ve Vídni a český výběr zvítězil přesvědčivě 5:0. „Byl jsem spokojený s bojovností a nasazením. Vzhledem k tomu, že to byl první zápas po dlouhé pauze, který řada kluků odehrála, tak se v něm přirozeně objevila i řada nepřesností. Ale celkově musím říct, že kluci do utkání vstoupili velmi bojovně a po celý duel nás bojovnost neopustila. Na konci chtěli udržet čisté konto, což je samozřejmě další pozitivum zápasu,“ neskrýval spokojenost s průběhem první zápasové prověrky trenér národního týmu Filip Pešán.

Svůj první reprezentační gól zaznamenal mladý plzeňský útočník Filip Suchý. „Jsem samozřejmě rád, že se trefil, je to pro něj povzbuzení. Stejně tak jsem rád, že se trefil i někdo další mimo hráčů z KHL. Někdo, kdo může patřit do nastupující generace,“ ocenil Pešán.

I když ho Rakušané až tolik neprověřili, působil velice jistým dojmem Roman Will v brance a vychytal svou druhou nulu v národním týmu. „Roman zachytal skvěle. Myslím, že spoluhráči mu pomohli, ale v momentech, kdy potřebovali pomoct oni, tak on tam pro ně byl taky,“ líbil se trenérovi výkon zkušeného gólmana.

Reprezentační kouč také přemýšlí o dalších posilách pro svůj tým. Zejména z řad poražených semifinalistů extraligového play off Sparty Praha a Mladé Boleslavi. „David Šťastný si přivodil zranění, takže uvidíme, jestli se k nám připojí příští týden v Plzni, Michal Řepík se musel omluvit, protože okamžitě cestuje za rodinou,“ vysvětlil Pešán.

Mužem zápasu byl útočník Spartaku Moskva Robin Hanzl, jenž se na přesvědčivém vítězství podílel dvěma góly. „Člověku to zvedne sebevědomí, když dá dva góly,“ připustil litvínovský odchovanec.

U obou branek mu asistoval jeho spoluhráč z moskevského klubu Lukáš Radil. Poprvé to bylo ve vlastním oslabení. „Promeškal jsem ten správný moment na střelu, takže jsem mu to chtěl vrátit,“ uvedl Hanzl, jehož přihrávku si ale srazil do vlastní sítě jeden z rakouských obránců.

Při svém druhém gólu, který uzavřel v závěru zápasu skóre na konečných 5:0, ho naopak jeho parťák našel perfektní nahrávkou. „Ta žabička byla excelentní, už jsem to pak jen doklepával do prázdné branky,“ vzkázal svému spoluhráči, se kterým toho ale letos v klubu zase až tolik neodehrál. „Hráli jsme spolu jen chvíli, takže se dá říct, že jsme navázali na to, kde jsme skončili. Dokážeme si vyhovět. On je spíše přímočařejší hráč a já zase do nahrávky. Teď to ale vyšlo naopak, že mi to on dvakrát nahrál,“ pochvaluje si spolupráci s Radilem.