O zisku tří bodů rozhodl v předposlední minutě utkání v přesilové hře kapitán Písku Martin Parýzek. Písecké už nemusel zajímat ani výsledek David servisu České Budějovice, který byl jediným soupeřem, který ještě mohl hokejisty Písku z postupové čtvrté pozice sesadit.



Náskok Písku ale byl tak výrazný, že tato možnost byla už jen v rovině málo pravděpodobné teorie. To platilo i po středeční porážce Písku v českobudějovické Pouzar aréně.



Písku stačilo získat alespoň bod, aby se mohl radovat z postupu do vyřazovací fáze. To se ale nestalo a ve tvářích píseckých trenérů i hráčů se ještě zračilo jisté napětí. „Mrzí nás, že jsme derby nevyhráli, protože jsme mohli mít klid. Ten náš náskok už bychom prohospodařit neměli, stát se ale může cokoliv,“ byl zklamaný trenér Písku Karel Herr.



Že ještě není vyhráno, věděl i brankář Martin Hauser. „Po dnešku by byla nálada v týmu určitě ještě lepší, kdybychom vyhráli a měli postup jistý. O play off jsme se sice bavili, ale dokud to není dotažené do konce, musíme makat dál,“ souhlasil s trenérem písecký gólman po prohraném utkání v Českých Budějovicích.



V tu chvíli přitom stačilo Písku stále stačilo získat pouhý bod v zápasech s posledním Pelhřimovem nebo s Havlíčkovým Brodem.

I kdyby to náhodou nevyšlo, David servis by musel naplno bodovat proti Havlíčkovu Brodu, Moravským Budějovicím i Ždáru nad Sázavou, což by se rovnalo malému zázraku.



Hokejisté Písku ale v sobotu na zázraky nespoléhali, Pelhřimov porazili, a nyní už se v klidu mohou připravovat na play off. „Rádi bychom zbývající utkání vyhráli, abychom se naladili na vítěznou vlnu a před play off se dostali do pohody,“ říká Martin Hauser, který si vybojoval pozici brankáře číslo jedna.



Na otázku, jestli s ním kouč počítá jako s jasnou jedničkou i do play off jen pokrčí rameny. „Já se v bráně cítím dobře, ale to je spíš otázka pro trenéra. On musí rozhodnout, kdo se do brány postaví,“ říká dvacetiletý gólman.