Zajímavou konfrontaci sil nabídlo přípravné hokejové utkání, v němž druholigový Písek v derby porazil na svém ledě přední tým krajské ligy z Milevska 4:2.

Písečtí hokejisté (ve žlutých dresech) v přípravném utkání zdolali Milevsko 4:2. | Foto: HC Milevsko/Martin Pelich

Jako první se radoval hostující celek, který obhajuje krajské stříbro a v nadcházející sezoně by měl být opět jedním z největších adeptů na celkový triumf. Už ve druhé minutě totiž Milevsku zajistil vedení Chocholoušek. Písek vyrovnal v 11. minutě zásluhou Volfa, ale o tři minuty později udeřili znovu hosté z hole Záhory.

Králové proti příkladně bojujícímu protivníkovi postupně přebírali herní i střeleckou iniciativu, ale ve druhé třetině se skóre neměnilo. A to i díky výborným zákrokům obou brankářů.

Favorit protrhl střeleckou smůlu až ve třetí části a skóre otázal otočit třemi góly během tří minut, když milevského gólmana Pance překonali postupně Rousek, Hollar a Beránek.

Hosté se snažili s vývojem ještě něco udělat, ale větší kvalita byla přece ejn na straně druholigového celku. Milevsko však předvedlo sympatický výkon a naznačilo své ambice. Oba celky postrádaly několik stabilních hráčů.

„Jsme jako parní Lokomotiva, protože máme slabé rozjezdy. Na to se musíme zaměřit. Brzy jsme prohrávali, postupně jsme se však rozjeli, začali víc bruslit a vytvářet si tlak. Bohužel trvalo, než nám to tam začalo padat. Musíme ještě vyladit útočné pásmo a víc se tlačit do předbrankového prostoru,“ uvedl k utkání písecký Jan Trummer.

„Zápas jsme slušně začali, měli jsme dobrý pohyb a první třetinu jsme byli trošku lepší. Ve druhé třetině se hra vyrovnala. Škoda nastřeleného břevna Chocholouška a neproměnného nájezdu Březiny. Mohli jsme brankově odskočit, ale Písek měl taky svoje šance, to je potřeba uznat. Panec však byl výborný a branku měl dobře pokrytou. Ve třetí části nám už trošku nešly nohy, Písek si vytvořil větší tlak a výsledek otočil. Chtěl bych u nás pochválit i kluky, kteří sice momentálně nepatří do základní sestavy, ale můžeme s nimi do budoucna počítat. Byla to pro nás výborná prověrka. V odvetě nastoupí i zbylých deset hráčů, kteří jsou pro nás důležití a jsou členy základní sestavy,“ prohlásil pro klubový web trenér Milevska František Ševčík.

Odveta je na programu ve středu 6. září na milevském ledě (18.30 hodin) a příznivci se mají jistě nač těšit.

Králové Písek - HC Milevsko 4:2 (1:2, 0:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 11. Volf (Matiášek), 46. Rousek (Matiášek), 47. Hollar (Ženíšek), 48. Beránek (Novotný, Velíšek) – 2. Chocholoušek, 14. Záhora (Šťastný). Rozhodčí: Šperl – Poskočil, Mitáš. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:0.

Písek: Kříž – Radoš, Pavlát, Turek, Vajner, Hanus, Kurfürst, Velíšek – Matiášek, Ženíšek, Brož, Beránek, Volf, Hollar, Picka, Zátopek, Rousek, Kolář, Hraholski, Novotný.

Milevsko: Panec – Bouška, T. Adamec, Řezáč, Janda, Růžek, Štekr, Březina, Suchan, Pouch, Chocholoušek, Eremiáš, Šťastný, Januška, J. Adamec, Škrdleta, Záhora, Pecka.