BK Havlíčkův Brod - IHC Králové Písek 5:4 (2:2, 2:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 9. Čejka (Mlynář, Kliment), 19. Tecl (Košťál, Kuchta), 23. Zvěřina (Třetina), 34. Kliment (Třetina, Zvěřina), 60. Třetina (Bulín, Kuchta) – 2. Bednařík (Šuhaj), 14. Bednařík (Matějček, Šuhaj), 33. L. Volf (Bednařík, Dosek), 40. Bednařík (Dosek, Šuhaj). Rozhodčí: Kohoutek – Zapletal, Berger. Vyloučení: 6:5. Využití přesilovek: 0:2.

Sestava IHC Písek: Novák (Kříž) – Dvořák, Dosek, Bílek, Najman, Tampier, Turek – J. Volf, Šuhaj, Matějíček, L. Volf, Novotný, Čížek, Januška, Bednařík, Sýbek, Hollar.

Vyrovnané utkání, ve kterém Písek dvakrát vedl. Vše již nasvědčovalo tomu, že skončí duel v základním čase nerozhodně, ale domácím se podařilo devět vteřin před závěrečnou sirénou rozhodnut. Havlíčkůb Brod tedy vyhrál i druhý vzájemný duel této sezony. V tabulce je pátý, Písek sedmý.

"Trápila nás defenzivní část, dostali jsme hodně gólů. Co se týká ofenzivy, tak jsme hráli dobře, šlo nám to. Bohužel si nedáváme pozor ve vlastním předbrankovém prostoru, kde hodně inkasujeme. Je to poněkolikáté, co nám soupeř otočil zápas ve třetí třetině. Musíme se na to zaměřit, jinak jsme měli několik šancí, které jsme neproměnili. Škoda," komentoval pro web IHC Králové Písek utkání trenér Karel Herr.